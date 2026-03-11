Unibep zwiększył maksymalną liczbę proponowanych do nabycia obligacji serii J do 140 tys. sztuk o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 140 mln zł, podała spółka. Spółka ustaliła marżę dla tych obligacji na poziomie 3,5% w skali roku. Ponadto zarząd postanowił dokonać wstępnej alokacji 140 000 sztuk obligacji, zgodnie z listą, która zostanie ustalona przez firmę inwestycyjną pośredniczącą w ofercie obligacji.

„Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 21%. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M powiększony o marżę, a odsetki są płatne w okresach 6-miesięcznych. Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup obligacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia emisji” – czytamy w komunikacie.

W lutym Unibep zdecydował o emisji – w ramach II Programu Emisji Obligacji – obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia wartości do łącznie 140 mln zł.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews