Unidevelopment planuje na połowę marca br. rozpoczęcie procesu oferowania obligacji w trybie oferty publicznej, przy czym w tym procesie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego, podał Unibep.

„Rada nadzorcza Unidevelopment wyraziła zgodę na uruchomienie programu emisji obligacji do 35 mln zł i dokonanie w ramach tego programu pierwszej emisji obligacji o wartości nominalnej do 23,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Unidevelopment. Unidevelopment będzie ubiegać się również o wprowadzone obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst” – czytamy w komunikacie.

Grupa Unidevelopment, prowadząca działalność deweloperską w ramach Grupy Unibep, sprzedała 635 lokali w 2022 r., a przekazała w tym czasie 604.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews