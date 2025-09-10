Wszystko wskazuje na to, że Unimot wypłaci dywidendę z zysku za 2025 r., mimo że do końca roku zostało jeszcze kilka miesięcy, poinformował wiceprezes ds. finansowych Filip Kuropatwa.

„Podstawą do wypłaty dywidendy jest skonsolidowany, skorygowany wynik netto i on po I półroczu jest dodatni i wyższy niż rok temu. Jesteśmy przekonani, że dywidenda za 2025 rok się pojawi. Jesteśmy dopiero we wrześniu, ale nie widzimy tu jakichś gigantycznych zagrożeń. Pracujemy ciężko nad tym, żeby była jak najwyższa” – powiedział Kuropatwa w komentarzu wideo do wyników za I półrocze 2025 r.

Skorygowany zysk netto Grupy Unimot wyniósł 37,5 mln zł w I półroczu 2025 r., wobec 17,6 mln zł rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

