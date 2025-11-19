Unimot jest optymistycznie nastawiony do wypłaty dywidendy za bieżący rok i spodziewa się, że będzie ona co najmniej takiej samej wysokości, jak dywidenda wypłacona za 2024 r., kiedy wyniosła 6 zł na akcję, poinformował wiceprezes ds. finansowych Filip Kuropatwa.

„Podtrzymujemy politykę wypłaty co najmniej – z naciskiem na co najmniej – 30% skorygowanego, skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy. Jesteśmy optymistycznie nastawieni i mamy nadzieję, że dywidenda za 2025 rok będzie przynajmniej taka sama jak w poprzednim roku” – powiedział Kuropatwa w komentarzu wideo do wyników za III kwartał 2025 r. w serwisie Strefa Inwestorów.

W czerwcu br. Unimot wypłacił 49,19 mln zł, czyli 6 zł na akcję dywidendy z zysku za 2024 rok.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews