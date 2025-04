Unimot odnotował 139,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 487,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany skorygowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 106,21 mln zł wobec 385,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 233,5 mln zł wobec 574,89 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wynik na działalności operacyjnej w 2024 roku był niższy o 59%, co stanowi różnicę 341 390 tys. zł. Spadek wyniku operacyjnego wynikał z kilku czynników:

– wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnych kosztów zarządu, które wzrosły o 6% i odpowiednio 14%, wzrost ten wynika z konieczności dostosowania obsługi i serwisu do wielkości Grupy i są dopasowane do osiągniętych przychodów.

– jednorazowego ujęcia w przychodach operacyjnych roku 2023 zysku z tytułu okazyjnego nabycia Lotos Terminale ( kwota 434 972 tys. zł)

– wzrostu kosztów finansowych o 24%, osiągając 101 632 tys. zł (w 2023 roku: 82 290 tys. zł), mimo wzrostu przychodów finansowych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk EBITDA sięgnął 370,05 mln zł wobec 668,97 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA – odpowiednio: 307,69 mln zł wobec 243,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14 096,81 mln zł wobec 12 886,99 mln zł rok wcześniej.

„Grupa Unimot osiąga przychody ze sprzedaży paliw ciekłych, LPG, gazu ziemnego, energii elektrycznej , odnawialnych źródeł energii, asfaltów i paliw ciekłych a także w obszarze magazynowania i składowania paliw ciekłych. […] Grupa osiągnęła przychody na poziomie 14 096 814 tys. zł. W porównaniu do 2023 roku był to wzrost o 9%, zauważalny wartościowy wzrost nastąpił w segmencie paliw ciekłych, bitumenu oraz gazu ziemnego. Dominującym źródłem przychodów Grupy był segment paliw ciekłych, osiągając 9 452 503 tys. zł, co stanowi około 67% osiągniętych przychodów. Przychody z segmentu LPG wyniosły 814 037 tys. zł i stanowiły 5,8% udziału w sprzedaży. Przychody z segmentu Bitumen wyniosły 1 497 436 tys. zł i stanowiły 10,6 % udziału w sprzedaży” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 34,49 mln zł w 2024 r. wobec 45,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews