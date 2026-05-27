Unimot odnotował 181,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 10,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Wynik netto skorygowany (o wpływ wyceny zapasu obowiązkowego oleju napędowego spowodowany istotną zmianą różnicy pomiędzy notowaniami spot oleju napędowego a notowaniami kontraktów terminowych, przesunięcie w czasie kosztów związanych z wykonaniem NCW i utrzymywaniem zapasów obowiązkowych paliw oraz inne zdarzenia jednorazowe) wykazał stratę na poziomie 10,12 mln zł wobec 544 tys. zł zysku rok wcześniej.



Zysk operacyjny wyniósł 252,94 mln zł wobec 5,06 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 299,25 mln zł wobec 41,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 104,86 mln zł wobec 47,27 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 528,98 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 3 480,27 mln zł rok wcześniej.

„Pierwszy kwartał 2026 roku był sprawdzianem dla całej branży. W warunkach, w których zakłócenia w Cieśninie Ormuz destabilizowały globalne łańcuchy dostaw, a kontrakty na ropę i gaz reagowały gwałtownie na każdy sygnał z regionu, utrzymaliśmy stabilne wyniki i nie odnotowaliśmy żadnych zakłóceń operacyjnych. To efekt wieloletniej, świadomie budowanej struktury zakupowej – opartej na wielu kierunkach dostaw i zróżnicowanej bazie kontrahentów. W ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy również szereg kluczowych projektów, w tym pierwsze tankowanie na Lotnisku Chopina oraz sfinalizowanie przejęcia 60% udziałów przez Olavion w niemieckiej spółce kolejowej RBP” – powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Spółka podała, że wynik EBITDA skorygowana w podziale na obszary strategiczne wyniósł odpowiednio: w głównych obszarach działalności (bitumen, paliwa ciekłe, LPG, paliwa stałe) – 50,3 mln zł; w logistyce (infrastruktura i logistyka, stacje paliw) – 41,4 mln zł; w segmentach przejściowych i transformacyjnych (gaz ziemny, OZE, energia elektryczna, RCEkoenergia) – 22 mln zł.

Grupa Unimot wypracowała w I kw. 2026 r. wolumen sprzedaży paliw ciekłych na poziomie 561 756 tys. m3, wolumen sprzedaży gazu LPG na poziomie 61 452 tys. ton, wolumen sprzedaży gazu ziemnego na poziomie 1 601 GWh i wolumen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 69 GWh. Na koniec I kwartału 2026 r. w sieci AVIA działało 148 stacji, a wolumen paliwa sprzedanego na stacjach wyniósł w raportowanym okresie 98 009 tys. m3, podano także.

„W I kwartale 2026 roku Grupa Unimot zrealizowała szereg projektów wzmacniających jej pozycję rynkową zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółka Olavion sfinalizowała zakup większościowego pakietu udziałów w niemieckiej firmie RBP, wzmacniając tym samym kompetencje grupy na rynku transportu kolejowego w Niemczech. W segmencie paliw lotniczych grupa zrealizowała pierwsze tankowanie samolotu na Lotnisku Chopina w Warszawie – po Katowicach i Krakowie jest to już trzeci, a zarazem największy port lotniczy obsługiwany przez grupę w Polsce. Potwierdzeniem sprawności operacyjnej i logistycznej była natomiast realizacja pierwszej bezpośredniej dostawy izobutanu ze Stanów Zjednoczonych, z wykorzystaniem infrastruktury w Wilhelmshaven oraz zasobów spółki Olavion” – wskazano w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2026 r. wyniosła 5,94 mln zł wobec 7,83 mln zł straty rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 14,81 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2025 r.

