Unimot odnotował 18,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 38,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 36,97 mln zł wobec 58,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 74,03 mln zł wobec 92,11 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA skorygowana wyniosła 110,36 mln zł vs 80,36 mln zł.

Wynik EBITDA skorygowana w podziale na obszary strategiczne wyniósł odpowiednio:

– w głównych obszarach działalności (bitumen, paliwa ciekłe, LPG, paliwa stałe) – 74,9 mln zł

– w logistyce (infrastruktura i logistyka, stacje paliw) – 25,2 mln zł

– w segmentach przejściowych i transformacyjnych (gaz ziemny, OZE, energia elektryczna, RCEkoenergia) – 10,3 mln zł, wymieniono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 717,87 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 3 473,66 mln zł rok wcześniej.

„Jeśli chodzi o wyniki operacyjne, Grupa Unimot wypracowała w II kwartale 2025 r. wolumen sprzedaży paliw ciekłych na poziomie 632 tys. m3, wolumen sprzedaży gazu LPG na poziomie 68 tys. ton, wolumen sprzedaży gazu ziemnego na poziomie 505 GWh i wolumen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 587 GWh. Na koniec II kwartału 2025 r. w sieci AVIA działało 145 stacji, a wolumen paliwa sprzedanego na stacjach wyniósł w raportowanym okresie 106 993 m3” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Po zakończeniu raportowanego okresu, w lipcu 2025 r. Grupa Unimot ogłosiła wejście w sektor obronny poprzez spółkę PZL Defence, która będzie zajmowała się produkcją dronów i rozwojem systemów antydronowych. Również w lipcu Unimot jako pierwszy w Polsce wprowadził do swojej oferty kontrakty terminowe na olej napędowy z fizyczną dostawą, będące odpowiedzią na dynamiczną sytuację rynkową. Poprzez włączenie spółki Tradea do Unimot Energia i Gaz skonsolidowana została natomiast sprzedaż gazu i energii w jednej strukturze, co pozwala oferować klientom jeszcze bardziej kompleksowy zakres usług. W ramach sieci AVIA zainicjowany został z kolei program lojalnościowy dla franczyzobiorców, pod nazwą „Wspólny kurs z UNIMOT” – unikalne na rynku rozwiązanie, które daje partnerom możliwość uzyskania środków na zakup akcji Unimot, a tym samym współuczestniczenia w wartości tworzonej przez całą Grupę, przypomniano także.

W I poł. 2025 r. spółka miała 28,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 55,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 198,14 mln zł w porównaniu z 6 483,07 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 115,83 mln zł wobec 165,63 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. EBITDA skorygowana wyniosła 157,63 mln zł vs 127,84 mln zł.

„Pomimo zmiennego otoczenia rynkowego wypracowaliśmy przychody na poziomie 7 198 mln zł oraz skorygowany wynik EBITDA w wysokości prawie 158 mln zł. Wyniki te potwierdzają odporność naszego modelu biznesowego, który sprawdza się również w niesprzyjających warunkach” – skomentował prezes Adam Sikorski w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 40,28 mln zł wobec 17,11 mln zł straty rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews