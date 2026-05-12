Unimot miał 101 mln zł skonsolidowanego, skorygowanego zysku EBITDA w I kw. 2026 r. wobec 47 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ocenia osiągnięte rezultaty jako satysfakcjonujące oraz potwierdzające odporność i stabilność realizowanego modelu biznesowego.

„Skonsolidowane dane wstępne za I kwartał 2026 r. wynoszą:

• Przychody ze sprzedaży: 3 529 mln zł,

• EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją): 296 mln zł,

• EBITDA skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 101 mln zł.

Porównywalne dane skonsolidowane za I kwartał 2025 r. wynoszą:

• Przychody ze sprzedaży: 3 480 mln zł,

• EBITDA: 42 mln zł,

• EBITDA Skorygowana: 47 mln zł.” – czytamy w komunikacie.

Grupa ocenia osiągnięte rezultaty jako satysfakcjonujące oraz potwierdzające odporność i stabilność realizowanego modelu biznesowego. Wyniki zostały wypracowane w wyjątkowo wymagającym otoczeniu rynkowym, związanym z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wynikającą z niej wysoką zmiennością cen surowców energetycznych, podkreślono.

„Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wywołała bezprecedensową niepewność oraz silne wahania na globalnych rynkach surowców. Mimo wyjątkowo wymagającego otoczenia rynkowego w I kwartale 2026 roku wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe. Nasze biuro tradingowe w Genewie na bieżąco monitoruje sytuację, a zdywersyfikowana baza dostawców – obejmująca kierunki m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji i Niemiec – pozwoliła nam zapewnić ciągłość dostaw i stabilność operacyjną. Jednocześnie nie zwalnialiśmy tempa. Zrealizowaliśmy m.in. pierwsze tankowanie paliwa lotniczego na Lotnisku Chopina, nasza spółka Olavion sfinalizowała przejęcie 60% udziałów w niemieckiej spółce kolejowej RBP, a także przeprowadziliśmy pierwszą bezpośrednią dostawę izobutanu ze Stanów Zjednoczonych. To konkretne kroki, które konsekwentnie wzmacniają naszą pozycję rynkową” – powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w materiale.

Segment paliw ciekłych w I kwartale 2026 r. osiągnął wynik EBITDA skorygowana na poziomie 41 mln zł. Wzrost rentowności tego segmentu wynikał głównie ze wzrostu premii lądowej rok do roku oraz realizacji kontraktów z niemieckimi rafineriami, które zwiększyły stabilność dostaw i odporność na wahania rynkowe. Dodatkowo pozytywnie wpłynął eksport paliw do Ukrainy. Z drugiej strony, wynik był ograniczany przez silny trend backwardation, wyższe koszty finansowania zapasów obowiązkowych i kapitału obrotowego oraz rosnące koszty premii dostaw morskich.

Segment infrastruktury i logistyki, w skład którego wchodzą terminale paliwowe i kolejowa spółka Olavion, wypracowuje wyniki finansowe na stabilnym poziomie. W I kwartale 2026 r. EBITDA skorygowana w tym segmencie wynosiła 33 mln zł, wskazano również.

„Z kolei EBITDA skorygowana w segmencie gazu ziemnego w I kwartale 2026 r. wyniosła 18 mln zł. Na efektywność tego segmentu wpływ miało wykorzystywanie rozwijającej się struktury sprzedażowej i sieci klientów biznesowych oraz możliwości tradingowych” – zakończono.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 14,81 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2025 r.

Źródło: ISBnews