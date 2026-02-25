Unimot miał 105 mln zł skonsolidowanego, skorygowanego zysku EBITDA w IV kw. 2025 r. wobec 75 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Skonsolidowane dane wstępne za IV kwartał 2025 r. wynoszą:

• Przychody ze sprzedaży: 3 896 mln zł,

• EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją): 83 mln zł,

• EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 105 mln zł

Porównywalne dane skonsolidowane za IV kwartał 2024 r. wynoszą:

• Przychody ze sprzedaży: 3 950 mln zł,



• EBITDA: 162 mln zł,



• EBITDA Skorygowana: 75 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w IV kwartale 2025 r. miały poniższe czynniki:

• segment paliw ciekłych w IV kwartale 2025 r. osiągnął wynik EBITDA skorygowana na poziomie 30 mln zł. Premia lądowa dla oleju napędowego utrzymuje się na poziomie, który ogranicza możliwość uzyskiwania satysfakcjonujących marż. Z drugiej strony pozytywny wpływ na ten segment miały niższe koszty związane z koniecznością utrzymywania zapasu obowiązkowego. Było to konsekwencją zarówno wprowadzonych zmian regulacyjnych, jak i rozliczenia w Grupie Emitenta kosztów zapasu obowiązkowego za cały 2025 r. Grupa emitenta odnotowała w IV kwartale 2025 r. sprzedaż paliw ciekłych na poziomie 727 tys. m3,



• segment bitumen w IV kwartale 2025 r. wypracował 31 mln zł wyniku EBITDA skorygowana. Efektywność sprzedażowa tego segmentu w ostatnim kwartale roku jest ograniczona, ze względu na występujący w tym okresie spadek zapotrzebowania w sektorze budowy i remontów dróg,



• segment infrastruktura i logistyka wypracowuje wyniki finansowe na stabilnym poziomie. W IV kwartale 2025 r. EBITDA skorygowana wynosiła 33 mln zł,



• EBITDA skorygowana w segmencie LPG w IV kwartale 2025 r. wyniosła 0 mln zł. Na polskim rynku wykorzystywana była luka sankcyjna, pozwalająca na dostawy izobutanu i n-butanu pochodzenia rosyjskiego (w styczniu 2026 r. weszły w życie regulacje uszczelniające te sankcje). W omawianym okresie na polskim rynku była prowadzona sprzedaż rosyjskiego produktu, co przekładało się na pogorszenie warunków dla prowadzenia obrotu LPG przez Grupę emitenta, która ponosiła zwiększone koszty logistyczne, wynikające ze zmiany łańcucha dostaw na kierunek zachodni, wyjaśniła spółka.

„W IV kwartale wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe, mimo dużej presji ze strony otoczenia rynkowego – zarówno w segmencie paliw, jak i LPG, który przez cały 2025 rok zmagał się ze skutkami luki sankcyjnej, umożliwiającej import izobutanu i n-butanu z Rosji. Już teraz korzystamy z nowych możliwości wynikających z zaostrzenia sankcji w styczniu 2026 r., a nasza pierwsza dostawa izobutanu ze Stanów Zjednoczonych na potrzeby przemysłu chemicznego jest tego najlepszym dowodem” – skomentował prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews