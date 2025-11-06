Unimot miał 87 mln zł skonsolidowanego, skorygowanego zysku EBITDA w III kw. br. wobec 105 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Skonsolidowane dane wstępne za III kwartał 2025 r. wynoszą:

• Przychody ze sprzedaży: 3 719 mln zł,

• EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją): 75 mln zł,

• EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 87 mln zł

Porównywalne dane skonsolidowane za III kwartał 2024 r. wynoszą:

• Przychody ze sprzedaży: 3 652 mln zł,



• EBITDA: 42 mln zł,



• EBITDA Skorygowana: 105 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w III kwartale 2025 r. miały poniższe czynniki:

• segment paliw ciekłych w III kwartale 2025 r. osiągnął wynik EBITDA Skorygowana na poziomie 18 mln zł. Premia lądowa dla oleju napędowego utrzymuje się na poziomie, który ogranicza możliwość uzyskiwania satysfakcjonujących marż, dodatkowo na początku III kwartału 2025 r. na rynku oleju napędowego notowany był silny trend backwardation, czyli sytuacja, w której ceny kontraktów na późniejsze dostawy były niższe niż ceny bieżące, co wywierało negatywną presję na wyniki finansowe tego segmentu. Pozytywny wpływ na branżę paliwową miała nowelizacja Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego (…). Wprowadzone zmiany dotyczyły m.in. stopniowego zmniejszania poziomu utrzymywania zapasu obowiązkowego przez producentów i handlowców paliw, co zmniejsza ich obciążenie. UNIMOT szacuje, że w 2025 r. dzięki zmianom ustawy EBITDA Skorygowana segmentu zostanie podniesiona o 5-6 mln zł. Grupa Emitenta odnotowała w III kwartale 2025 r. sprzedaż paliw ciekłych na poziomie 600 tys. m. sześć.,



• segment bitumen w III kwartale 2025 r. wypracował 50 mln zł wyniku EBITDA Skorygowana. Segment ten w II i III kwartale osiąga maksymalną efektywność sprzedażową, ze względu na występujący w tym okresie szczyt sezonu budowy i remontów dróg,



• segment infrastruktura i logistyka wypracowuje wyniki finansowe na stabilnym poziomie. W III kwartale 2025 r. EBITDA Skorygowana wynosiła 32 mln zł,



• EBITDA Skorygowana w segmencie LPG w III kwartale 2025 r. była ujemna i wyniosła -14 mln zł. Na polskim rynku wykorzystywana jest luka sankcyjna, pozwalająca na dostawy izobutanów i n-butanu pochodzenia rosyjskiego. Skokowo rosnąca sprzedaż rosyjskiego produktu na rynku polskim skutkowała pogorszeniem warunków rynkowych i znacząco obniżyła efektywność segmentu. Ten czynnik w połączeniu ze spadkiem krajowej konsumpcji LPG oraz ponoszeniem przez Grupę UNIMOT zwiększonych kosztów logistycznych, wynikających ze zmiany łańcucha dostaw na kierunek zachodni, spowodowały straty realizowane przez Grupę Emitenta na sprzedaży LPG. Dodatkowo, w III kwartale 2025 r. ujęto koszty wynikające z przeszacowania kosztów jednostkowych związanych z obrotem gazu LPG za trzy kwartały br., wyjaśniła spółka.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews