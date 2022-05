Unimot przystąpił do działań reorganizacyjnych w ramach grupy kapitałowej, zmierzających do przygotowania struktury grupy do przejęcia nowych aktywów, obejmujących biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów, w wyniku realizacji zamierzonej transakcji nabycia 100% akcji spółki Lotos Terminale, podała spółka.

„Celem procesu reorganizacji grupy jest przygotowanie emitenta do zarządzania nowymi aktywami i utrzymanie statusu niezależności poszczególnych rodzajów działalności (w szczególności działalności związanej z magazynowaniem paliw i działalności importowej) poprzez ich prowadzenie w ramach kontrolowanych, ale działających jako odrębne podmioty gospodarcze spółek celowych, co wpisuje się w całokształt czynności reorganizacyjnych oraz warunków w ramach realizacji transakcji” – czytamy w komunikacie.

W ramach procesu reorganizacji Unimot zamierza w pierwszym etapie m.in. zaprzestać z dniem 30 czerwca 2022 r. prowadzenia działalności w zakresie importu paliw ciekłych oraz wytwarzania paliw ciekłych (w zakresie LPG) w ramach posiadanych koncesji OPZ i WPC, a następnie kontynuować tę działalność począwszy od dnia 1 lipca 2022 r. poprzez swoją spółkę zależną Unimot Paliwa, która posiada już wymaganą w tym zakresie koncesję OPZ oraz zamierza pozyskać stosowną koncesję WPC, podkreślono.

Kontynuacja działalności importu paliw oraz wytwarzania paliw (w zakresie LPG) poprzez spółkę zależną zabezpiecza dostawy paliw płynnych dla całej grupy na tych samych warunkach co dotychczasowe. Skutkiem zaprzestania prowadzenia działalności OPZ i WPC dla Grupy Unimot będzie ograniczenie obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego paliw płynnych przez okres od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 roku, co spowoduje zmniejszenie kosztów magazynowania paliw w tym okresie, wynika z materiału.

Przeniesienie aktywów i działalności operacyjnej emitenta do Unimot Paliwa uzależnione jest od uzyskania interpretacji podatkowej. Po jej uzyskaniu, kolejne kroki formalno-prawne będą przedmiotem zgód korporacyjnych i odrębnych raportów bieżących emitenta, podano także.

„Zarząd spółki podkreśla, że z uwagi na zewnętrzne czynniki rynkowe niezależne od spółki, związane z dużą zmiennością i niepewnością sytuacji na rynku paliw wywołaną aktualną sytuacją polityczno-gospodarczą, nie jest w stanie oszacować ostatecznego wpływu ograniczenia kosztów magazynowania na wyniki finansowe grupy” – czytamy dalej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

Źródło: ISBnews