Unimot Terminale złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na nabycie części mienia Wratislavia-Biodiesel (WRA), podał Urząd.

Wniosek wpłynął 28 stycznia 2026 r. Sprawa jest w toku.

„Zamierzony sposób koncentracji nastąpić ma w drodze zawarcia pomiędzy Unimot Terminale i WRA umowy dzierżawy, na mocy której Unimot Terminale obejmie w posiadanie zależne część mienia WRA położonego we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 4 (51-501 Wrocław), służącego m.in. do prowadzenia działalności związanej z obrotem, magazynowaniem i przeładunkiem biokomponentów oraz biopaliw ciekłych. Szczegółowe warunki transakcji są przedmiotem negocjacji między stronami” – czytamy w komunikacie.

WRA należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi HH Chem Tech GmbH z siedzibą w Szwajcarii. Przedmiotem faktycznie wykonywanej przez WRA działalności jest produkcja oraz sprzedaż hurtowa estrów metylowych (FAME oraz UCOME), a także gliceryny surowej i rafinowanej. Ponadto WRA w ograniczonym zakresie prowadzi również usługi magazynowania estrów metylowych oraz sprzedaż hurtową szlamów porafinacyjnych (tj. odpadów powstających podczas oczyszczania/rafinacji olejów na potrzeby produkcji estrów), wskazano.

Unimot Terminale należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi Unimot. Przedmiotem faktycznie wykonywanej przez Unimot Terminale działalności jest pełnienie funkcji ośrodka biznesowego zajmującego się profesjonalną działalnością związaną z magazynowaniem i dystrybucją paliw na terenie całego kraju. W skład aktywów Unimot Terminale wchodzi osiem baz magazynowych. Ponadto Unimot Terminalne prowadzi również działalność energetyczną obejmującą dostarczanie mediów energetycznych, energii elektrycznej oraz ciepła na terenach należących do Unimot Terminale. GK Unimot jest także największym niezależnym importerem paliw w Polsce, podano także.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 14,1 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews