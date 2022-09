Unimot zawarł umowę, na mocy której nabędzie nowe cysterny kolejowe o łącznej pojemności ponad 4 tys. m3 przeznaczonych do przewozu benzyn lub oleju napędowego, podała spółka. Wartość umowy to 7,77 mln euro (37,84 mln zł).

„Wagony zostaną dostarczone emitentowi do 31 marca 2023 r., a cena zakupu wagonów wynosi 7 770 000 euro (tj. 37 838 346 zł)” – czytamy w komunikacie.

Jest to druga umowa, której przedmiotem jest zakup cystern kolejowych przeznaczonych do przewozu benzyn lub oleju napędowego. Do tej pory Unimot zakupił cysterny (włączając wagony, o których mowa powyżej) o łącznej pojemności ponad 8 tys. m3 za łączną kwotę 15,54 mln euro (tj. 75 676 692 zł), podano również.

„Zakupione wagony stanowią istotne uzupełnienie bazy logistycznej grupy emitenta i będą w pierwszej kolejności wykorzystywane przez grupę emitenta, a także – w miarę możliwości – będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Rozwój własnych zasobów kolejowych pozwoli na uelastycznienie działalności i podniesienie efektywności obrotu paliwami płynnymi w grupie emitenta” – czytamy dalej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 8,21 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2021 r.

