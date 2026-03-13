Uniqa w Polsce zakończyła rok 2025 z rekordową składką przypisaną brutto na poziomie 6,1 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6% r/r, a zysk brutto wzrósł o 23,6% do 459 mln zł, podała spółka. Ubezpieczyciel odnotował 11,8% wzrostu w części majątkowej i 5% w segmencie ubezpieczeń życiowych.

„Rok 2025 zamknęliśmy kolejnym rekordem. Utrzymaliśmy dwucyfrową dynamikę i rośliśmy szybciej niż rynek, jednocześnie konsekwentnie pilnując jakości portfela i rentowności. To efekt długofalowej strategii po fuzji i świetnej pracy całego zespołu, partnerów oraz agentów. Weszliśmy w 2026 rok z mocną pozycją i jasnym planem dalszego wzrostu” – powiedział prezes Marcin Nedwidek, cytowany w komunikacie.

„W 2025 roku wzmocniliśmy fundamenty finansowe, w tym dyscyplinę kosztową, a skuteczny underwriting i reasekuracja przełożyły się na trwałą poprawę jakości wyniku. Jesteśmy dobrze przygotowani na bardziej konkurencyjne otoczenie w 2026 roku, a podniesiony przez S&P rating A+ dodatkowo obniża koszt kapitału i wspiera nasze ambicje inwestycyjne” – dodał członek zarządu ds. finansów i ryzyka Jakub Machnik.

Spółka podała też, że Uniqa TFI i Uniqa PTE na koniec 2025 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 24,3 mld zł.

Łącznie spółki pod marką Uniqa obsługują w Polsce ponad 8 mln klientów.

Cała Grupa Uniqa, jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii oraz w Europie ŚrodkowoWschodniej (CEE), odnotowała na koniec 2025 roku wzrost przypisu składki o 8,2% do 8,36 mld euro wypracowując 516,4 mln euro zysku brutto (wzrost o 16,9% r/r).

Uniqa TU jest obecna w Polsce od 30 lat. W kwietniu 2021 r. połączyła się z firmą ubezpieczeniową AXA.

Źródło: ISBnews