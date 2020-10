United Label złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. United Label zamierza zadebiutować na NewConnect jeszcze w tym roku.

„Złożenie dokumentu informacyjnego na GPW to duży krok w kierunku debiutu na NewConnect. Można powiedzieć, że jesteśmy na ostatnim etapie. Chcemy, by odbył się on jeszcze w tym roku. Obecnie czekamy na odpowiedź giełdy w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu” – powiedział prezes United Label Tomasz Litwiniuk, cytowany w komunikacie.

United Label to platforma wydawnicza dla niezależnych deweloperów gier indie, wspierająca zespoły produkcyjne swoim know-how i doświadczeniem. W portfolio wydawniczym spółka ma cztery gry. „Röki”, pierwsza gra wydana przez spółkę, miała już swoją premierę na platformie PC i Nintendo Switch. Jeszcze przed premierą została wyróżniona przez producenta konsoli jako jedna z najbardziej interesujących gier indie 2020 r., przypomniano.

„Pozytywnie oceniam sprzedaż ‚Röki’, zarówno na platformie PC, jak i Switch. Gra regularnie zyskuje coraz więcej graczy i stopniowo konwertujemy cały czas rosnącą wishlistę. Potwierdzeniem tego była sprzedaż w trakcie pierwszej promocji cenowej na Steam. Pierwszy tydzień sprzedaży ‚Röki’ na Nintendo Switch pozwala sądzić, że wolumen będzie zbliżony, a jeżeli trend z ostatnich dni się utrzyma, nawet wyższy niż w przypadku PC. Gra została bardzo dobrze oceniona przez graczy i krytyków, co jest istotnym czynnikiem przekładającym się na dłuższy cykl życia gry. Jestem zadowolony z pierwszego debiutu gry z portfolio United Label i z dużym przekonaniem liczę na ‚Eldest Souls’ jako kolejny milowy krok w budowaniu katalogu wydawniczego i wartości spółki” – dodał Litwiniuk.

Oprócz dwóch premier w tym roku United Label zamierza w 2021 r. wydać kolejne dwa tytuły ze swojego portfolio: „Tails of Iron” i „Horae”.

United Label to globalna platforma wydawnicza dla niezależnych deweloperów gier typu indie. Spółka należy do Grupy CI Games, z którą aktywnie współpracuje.

Źródło: ISBnews