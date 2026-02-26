Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Tailwind Capital Partners IV (GP) kontroli nad Software Mind, podał Ailleron, który podkreślił jednocześnie, że proces negocjacji transakcji nie został zakończony i jego wynik, a przez to prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia transakcji, jest niepewne.

„W szczególności, finalizacja transakcji może zostać uzależniona także od spełnienia określonych – innych – warunków prawnych i podlega czynnikom zewnętrznym, niezależnym od spółki, jej akcjonariuszy i Tailwind” – czytamy w komunikacie spółki.



W listopadzie ub.r. Ailleron wraz z Software Mind i Polish Enterprise Funds SCA zawarły list intencyjny z Tailwind Capital Partners IV (GP) w przedmiocie negocjacji dotyczących sprzedaży na rzecz Tailwind 100% akcji w kapitale zakładowym Software Mind. W styczniu br. spółki zawarły aneks do listu przedłużający okres wyłączności negocjacyjnej do 27 lutego 2026 r., a w lutym br. drugi aneks i uzgodniły przedłużenie okresu wyłączności do 16 marca 2026 r.

Software Mind jest globalnym partnerem technologicznym przeprowadzającym transformacje cyfrowe, działającym w Europie, USA oraz Ameryce Południowej. Łącząc technologię i ludzi, Software Mind dostarcza firmom zespoły programistów i konsultantów, którzy zarządzają cyklami życia oprogramowania i pomagają przyspieszyć wdrożenie nowoczesnych technologii takich jak AI, rozwiązania chmurowe i data science.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews