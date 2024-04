Urteste posiadało ponad 24 mln zł w postaci płynnych aktywów na koniec 2023 r., a także ok. 49,7 mln zł z tytułu dotacji na podstawie umów zawartych pod koniec ub.r., podała spółka.

„Na dzień publikacji sprawozdania spółka posiada stabilną sytuację finansową niezbędną do dalszego finansowania dynamicznego rozwoju firmy. Na dzień bilansowy spółka posiadała łącznie ponad 24 mln zł w postaci płynnych aktywów. Są to: gotówka, obligacje Skarbu Państwa oraz obligacje BGK gwarantowane przez Skarb Państwa. Dodatkowo spółka ma zagwarantowany zwrot kosztów prowadzenia projektu Panuri w wysokości ok. 49,7 mln zł z tytułu przyznanych dotacji” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W 2023 r. Urteste przeprowadziło publiczną ofertę akcji, z której spółka pozyskała 29,6 mln zł brutto. W maju 2023 r. Urteste zadebiutowało na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

„Bycie w gronie spółek notowanych na rynku głównym GPW stanowi dla nas dodatkową motywację do dalszego rozwoju we wszystkich obszarach naszej działalności. Cieszy nas również fakt, że do grona akcjonariuszy Urteste dołączyły renomowane instytucje finansowe oraz 250 inwestorów indywidualnych. Niezwykle istotne było dla nas też zawarcie pod koniec 2023 r. dwóch umów dotacyjnych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na łączną kwotę blisko 49,7 mln zł. Dzięki środkom pozyskanych z oferty publicznej oraz dotacji z dużym komfortem finansowym możemy równolegle rozwijać nasze dwa projekty: Panuri oraz Multi-Cancer” – napisał prezes Grzegorz Stefański w liście dołączonym do raportu rocznego.

W 2023 r. spółka zanotowała stratę netto w wysokości 5,59 mln zł wobec 4,06 mln zł straty rok wcześniej. Strata netto była bezpośrednio związana z ponoszeniem istotnych kosztów operacyjnych przy jednoczesnym braku przychodów z działalności, podano także w raporcie.

Odnośnie do projektu Panuri, w grudniu 2023 r. spółka w ramach procedury Pre-Submission Request odbyła formalne spotkanie z przedstawicielami amerykańskiej Agencji m.in. Żywności i Leków (FDA). FDA złożyło rekomendację dotyczące kształtu badań klinicznych.

„Spółka zaimplementowała otrzymane od FDA rekomendacje i kolejne spotkanie z FDA zostało zaplanowane na koniec II kwartału 2024 roku w celu potwierdzenia poprawności zmodyfikowanego kształtu badań klinicznych. Drugie spotkanie z FDA w opinii spółki powinno się odbyć w połowie 2024 r. Przewidywany czas rozpoczęcia badań klinicznych w projekcie Panuri to III kwartał 2024 r.” – czytamy w raporcie.

Odnośnie do projektu Multi-Cancer spółka spodziewa się, że w 2024 r. zakończy rozbudowę portfolio prototypów testów, co umożliwi intensyfikację działań dotyczących przygotowania badania klinicznego w tym projekcie, podano także.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. W maju 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2021 r.

