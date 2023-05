Vercom ma ambicję osiągnięcia trzycyfrowej (w mln zł) EBITDA w 2024 roku, poinformował CFO Łukasz Szałaśnik. Oczekuje, że spółka będzie w stanie oferować rosnące dywidendy co roku.

„Bieżące wyniki pokazują, że jesteśmy na ścieżce do osiągnięcia naszych celów średnioterminowych. Trzycyfrowa EBITDA jest naszą ambicją na 2024 rok (95 mln zł przewidziane jest w programie motywacyjnym), dzięki wyjściu na globalny i dynamicznie rosnący rynek z konkurencyjnym produktem” – powiedział Szałaśnik podczas webinaru Strefy Inwestorów.

W ub.r. Vercom wypracował 55 mln zł na poziomie EBITDA.

Dyrektor finansowy spółki dodał ponadto, że „trajektoria zysku powinna pozwolić spełnić deklaracje co do rosnącej co roku dywidendy”. Vercom ustanowił politykę dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy w wysokości nie niższej niż 50% skonsolidowanego zysku netto. W tym roku spółka, w zależności od decyzji akcjonariuszy, planuje wypłacić 25 mln zł na dywidendę.

Prezes Vercom Krzysztof Szyszka zaznaczył, że spółka dąży do wszechstronnej dywersyfikacji, aby utrzymać wysokie tempo wzrostu w długim terminie i obniżyć ryzyka związane z poszczególnymi rynkami.

„Liczba klientów na koniec I kw. 2023 przekroczyła 70 tys. klientów. Wzrost pokazuje, że jesteśmy 7 razy bardziej zdywersyfikowani niż 2 lata temu” – powiedział prezes.

Znaczący wzrost liczby klientów wynikał w decydującym stopniu z przejęcia MailerLite w połowie ub.r. CFO Vercom dodał, że po akwizycji spółka celuje w pozyskiwanie 5 tys. nowych klientów w kwartale.

Przejęcie MailerLite spowodowało, że sprzedaż zagraniczna wyniosła 60% przychodów na koniec I kwartału, co – jak podkreślił prezes – dało uniezależnienie od lokalnych zawirowań politycznych czy makroekonomicznych.

„Jesteśmy na najbardziej atrakcyjnych rynkach USA i Europy Zachodniej. Tu chcemy się rozwijać dalej, ale jako globalna spółka chcemy też rozwijać inne regiony. Udział 16% pozostałych rynków geograficznych również dla nas istotny. Vercom jest w efekcie zdywersyfikowani, jak nigdy, co daje odporność i gotowość do rozwoju w kolejnych okresach. Działalność globalna daje potężny potencjał do rozwoju. Rynek CPaaS powinien dynamicznie rosnąć – szacunkowo ponad 30% CAGR w najbliższych latach” – wskazał Szyszka.

W jego ocenie, jest to napędzane przez megatrendy – cyfryzację procesów biznesowych, komunikację transakcyjną, automatyzację procesów marketingowych.

„W strategii przyjęliśmy globalizację działań i chcemy to realizować przez koncentrację na potencjalnie milionach klientów na świecie – małych, średnich firmach, indywidualnych twórcach do których dedykowana jest marka MailerLite, a także klienci enterprise, do których dedykowana jest nowa marka MessageFlow” – wymienił prezes.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service – CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews