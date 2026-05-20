Vercom ocenia, że cel 165 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w tym roku, zapisany w programie motywacyjnym, jest „jak najbardziej w zasięgu”, poinformował CFO Łukasz Szałaśnik.

„Mając na względzie wyższy poziom inwestycji w marketing, efekt dźwigni operacyjnej był w minionym kwartale nieco mniej widoczny, niż zdążyliśmy przyzwyczaić. Skorygowana EBITDA wzrosła do 35 mln zł. Warto podkreślić, że to jest rezultat zbieżny ze ścieżką wzrostu, którą sobie zaplanowaliśmy na ten rok. Cel zapisany w naszym programie motywacyjnym to 165 mln zł. Przy obecnych trendach ten wynik wydaje się jak najbardziej w naszym zasięgu. Rysując perspektywę na kolejne okresy, pracujemy nad aktualizacją cenników w MailerLight” – powiedział Szałaśnik podczas wideokonferencji.

CFO Vercom zaznaczył, że rozwój produktowy i praca nad tą usługą, którą wykonano w ciągu trzech lat, daje klientom dużo więcej wartości i obecnie jest dobry moment na taki ruch.

Jednocześnie spółka podtrzymuje też długoterminowy cel osiągnięcia 1 mln płacących klientów i dostrzega przyspieszającą dynamikę pozyskiwania klientów, poinformował prezes Krzysztof Szyszka.

„Chcemy być spółką, która obsługuje globalnie co najmniej milion płacących klientów i ten długofalowy strategiczny cel staramy się realizować kwartał po kwartale, efekty przyspieszenia w tym zakresie widać szczególnie w I kwartale bieżącego roku. W rezultacie działań na koniec I kwartału bieżącego roku możemy poszczycić się liczbą 131 tys. płacących klientów, wzrost o ponad 34% r/r” – powiedział Szyszka.

Zaznaczył, że trzy ostatnie kwartały to okres, w którym dynamika znacząco przyspieszyła w stosunku do poprzednich okresów.

„Tylko w I kwartale tego roku pozyskaliśmy dodatkowych ponad 8 tys. podmiotów. Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z naszym rozkładem sezonowości po szczycie sezonu sprzedażowego, który przypada w naszym wypadku na IV kwartał każdego roku, a I kwartał jest zazwyczaj spokojniejszym kwartałem, to jest to liczba zdecydowanie powyżej naszych oczekiwań” – wskazał prezes Vercom.

Z jego perspektywy kluczowe jest, że tak jak spółka zapowiadała, obecne otoczenie rynkowe i rosnący poziom absorpcji rozwiązań opartych o AI przez klientów tworzy doskonałe pole do tego, aby budować dodatkowe źródła przychodów, dodatkowe źródła marż, pozyskiwać jeszcze więcej klientów i dawać im narzędzia, które generują realną wartość dodaną.

„Taką spółką chcemy być i temu podporządkowujemy wszystkie nasze działania również w zakresie rozwoju produktowego” – stwierdził Szyszka.

Tomasz Pakulski, dyrektor operacyjny Vercom, wskazał na dalszą rozbudowę infrastruktury wielokanałowej komunikacji MessageFlow i rozwój nowych kanałów i bezpośrednich relacji z kluczowymi partnerami technologicznymi.

„Ważnym krokiem było zawarcie bezpośredniej umowy z Meta, która otwiera nam drogę do wdrożenia kanału WhatsApp w naszych usługach, w usłudze MessageFlow zarówno poprzez API, jak i z poziomu aplikacji webowej. WhatsApp jest jednym z najbardziej oczekiwanych kanałów komunikacji konwersacyjnej” – zaznaczył Pakulski.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service – CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Należy do grupy cyber_Folks. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews