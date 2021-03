Vercom podtrzymuje chęć debiutu na GPW w I półroczu, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Szyszka.

„Podtrzymujemy chęć debiutu na GPW jeszcze w I półroczu. Uważamy, że dla naszej spółki nadszedł odpowiedni czas na giełdę” – powiedział ISBtech Szyszka.

W grudniu prospekt spółki z giełdowej grupy R22 został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego.

„Już dawno zauważyliśmy potencjał w rynku CPaaS i konsekwentnie budowaliśmy Vercom m.in. poprzez udane, selektywne przejęcia, dzięki którym rozszerzyliśmy bazę klientów, pozyskaliśmy know-how, czy dostęp do nowych rynku. W efekcie jesteśmy obecnie wiodącym graczem tego rynku w regionie CEE” – dodał prezes.

Vercom działa w Polsce oraz Czechach, ma klientów na Słowacji oraz w Austrii, wskazał Szyszka.

„Zamierzamy się także dalej rozwijać m.in. poprzez skalowanie naszych usług o pozostałe kanały OTT (jak Viber czy Messenger) oraz poszerzanie zakresu współpracy z klientami. Co ważne podkreślenia, nasz biznes rośnie kiedy rośnie wolumen naszych klientów” – podsumował Szyszka.

W grudniu ub.r. przy składaniu prospektu spółki do KNF Jakub Dwernicki prezes R22, głównego akcjonariusza Vercom wskazywał, że debiut giełdowy umożliwi spółce łatwiejszy dostęp do finansowania, zwiększy jej transparentność i wiarygodność. Liczy też na uwolnienie wartości Vercom dzięki samodzielnej obecności na giełdzie. Dwernicki wierzy w dalszy rozwój grupy Vercom i po IPO nie zamierza zmieniać struktury Grupy R22.

Vercom S.A. to spółka technologiczna, dostarczająca chmurowe rozwiązania w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service). Przychody spółki w 2020 roku zwiększyły się o 49% r/r do 116,6 mln zł. Skorygowana EBITDA osiągnęła wartość 26,3 mln zł, a zysk netto 19,4 mln zł, co oznacza skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w ciągu ostatnich dwóch lat odpowiednio na poziomie 57 i 75%. Dodatkowo, spółka we wrześniu z sukcesem przejęła lidera czeskiego rynku SMS – ProfiSMS.

Źródło: ISBnews