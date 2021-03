Vercom – spółka zależna od R22 – miał 116,6 mln zł przychodów (wzrost o 49% r/r) w 2020 r., podała spółka. Skorygowana EBITDA w tym okresie wyniosła 26,3 mln zł, a zysk netto 19,4 mln zł, podano także.

„Vercom osiągnął w minionym roku rekordowe wyniki. Przychody zwiększyły się o 49% r/r. i wyniosły 116,6 mln zł. Z kolei skorygowana EBITDA osiągnęła wartość 26,3 mln zł, a zysk netto 19,4 mln zł. Oznacza to skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w ciągu ostatnich dwóch lat odpowiednio na poziomie 57% i 75%” – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo spółka we wrześniu ub.r. przejęła lidera czeskiego rynku SMS – ProfiSMS. Stawia to Vercom na pozycji lidera usług CPaaS w regionie CEE. Według spółki, przejęcie ProfiSMS to przede wszystkim wejście na nowe rynki: czeski, słowacki i austriacki, ale także dostęp do ponad 2,5 tys. klientów o znacznym potencjalne cross-sellingu, dalszym wzroście skali i rentowności. Według danych pro-forma, które zakładają konsolidację wyników wypracowanych w 2020 r. przez Vercom oraz ProfiSMS, przychody wyniosły łącznie 144 mln zł, a EBITDA 31 mln zł.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników. Kolejny rok z rzędu bardzo dynamicznie rośniemy. Organicznie pozyskaliśmy ponad tysiąc nowych klientów, a tysiącom już obsługiwanych, dostarczyliśmy kolejne wspierające ich biznes rozwiązania w obszarze komunikacji. Dodatkowo trendy rynkowe nam sprzyjają. Jesteśmy beneficjentem dynamicznego rozwoju e-commerce, rosnącej popularności rozwiązań mar-tech’owych oraz cyfryzacji biznesów” – powiedział prezes Krzysztof Szyszka, cytowany w komunikacie.

W minionym roku znaczna część przychodów Vercom (ok. 75%) pochodziła od klientów z branży e-commerce i oraz biznesów ją wspomagających (tj. płatności elektroniczne, logistyka, digital marketing).

„Nasza strategia zakłada rozwój poprzez selektywne akwizycje. Mamy już określony track record w tym zakresie. Oprócz ostatniej transakcji ProfiSMS, w ostatnich latach z powodzeniem przejęliśmy SerwerSMS , dzięki któremu znacznie zwiększyliśmy bazę naszych klientów. Równolegle w 2018 roku zainwestowaliśmy w działającą globalnie spółkę z segmentu marketing automation – User.com oraz w wyspecjalizowaną w tworzeniu aplikacjach mobilnych spółkę – Appchance, z którą wspólnie rozwinęliśmy technologię mobile push. Na bieżąco analizujemy rynek i potencjalne cele akwizycyjne, dlatego nie wykluczam kolejnych transakcji jeszcze w tym roku” – dodał Szyszka.

Vercom w grudniu zeszłego roku złożył prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka planuje debiut na warszawskiej giełdzie w I połowie bieżącego roku.

W Grupie R22 grupa Vercom reprezentuje segment CPaaS (Communication Platform as a Service).

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości – od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

