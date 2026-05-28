Victoria Dom miała 854,45 mln zł przychodów oraz 151,72 mln zł zysku netto w 2025 r., podała spółka. Deweloper sprzedał w ub.r. 1365 mieszkań, o 35% więcej r/r.

„W 2025 r. z tytułu sprzedaży odnotowaliśmy przychody w wysokości 854 448 tys. zł, w stosunku do 983 670 tys. w 2024 r. Zysk netto wypracowany przez Victorię Dom w 2025 r. wyniósł 151 721 tys. zł w stosunku do 200 861 tys. w 2024 r. Spadek przychodów i zysków był związany z przesunięciem odbioru mieszkań w dwóch projektach, których pozwolenie na użytkowanie uzyskano w drugiej połowie grudnia oraz wzrostem kosztów działalności operacyjnej i finansowej, wynikającym ze zwiększenia skali prowadzonej działalności, oraz utrzymujących się na podwyższonym poziomie stóp procentowych wpływających na koszty finansowania działalności operacyjnej” – powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.

Victoria Dom podkreśla, że osiągnęła jeden z najwyższych wskaźników dynamiki sprzedaży wśród deweloperów notowanych na GPW/Catalyst, sprzedając 1365 mieszkań w 2025 r, co oznacza 35-proc. wzrost dla dewelopera w stosunku do 7-proc. wzrostu r/r dla całego sektora. Wynik ten potwierdza skuteczność realizowanej strategii sprzedażowej oraz stabilną pozycję rynkową firmy. Jednocześnie spółka utrzymywała wysoką rentowność netto działalności operacyjnej, opartą na wynikach generowanych przez podstawową działalność biznesową, bez wpływu zdarzeń jednorazowych i niegotówkowych przeszacowań aktywów, podkreślono.

„Mamy silną pozycję na polskim rynku, działamy na dużą skalę i konsekwentnie utrzymujemy ponadprzeciętną rentowność, tworząc solidne fundamenty do dalszego dynamicznego wzrostu w kolejnych latach. W 2025 r. Grupa Victoria Dom rozpoznała w przychodach 1275 lokali, ukończyła realizację 14 inwestycji w Warszawie, Krakowie i Gdyni. Realizowane przez nas kompaktowe mieszkania cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, szczególnie osób kupujących swoje pierwsze lokum. Dużą popularnością cieszą się także lokalizacje, w których rozwijamy nowe inwestycje deweloperskie. Potwierdzeniem tego są m.in. osiedla Metro Art, Olchowy Park, Nova Viva Garden, Neo Nova Ochota oraz Miasteczko Nova Fala w Gdyni. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem kolejnych projektów, które w najbliższym czasie planujemy wprowadzić do sprzedaży. Rozbudowany i atrakcyjny bank ziemi zapewnia nam solidne podstawy do dalszego rozwoju na rynkach warszawskim, krakowskim i trójmiejskim” – dodał wiceprezes.

Victoria Dom to deweloper, który w Polsce aktualnie realizuje projekty na terenie Warszawy, Krakowa i Trójmiasta. Spółka rozwija także działalność w Niemczech: w Berlinie i Lipsku.

Źródło: ISBnews