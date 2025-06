Victoria Dom zdecydowała o zwiększeniu maksymalnej liczby niezabezpieczonych obligacji serii P2024C będących przedmiotem oferty publicznej do nie więcej niż 81 403 obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 81 403 000 zł, podała spółka. Jednocześnie zarząd postanowił o przydziale wszystkich papierów pod warunkiem zarejestrowania obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Victoria Dom to deweloper, który prowadzi inwestycje na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej oraz przygotowuje się do wejścia z ofertą mieszkaniową do Trójmiasta. Dodatkowo w ramach holdingu Victoria Dom rozwija działalność w Niemczech prowadząc ekspansję w Berlinie oraz Lipsku.

Źródło: ISBnews