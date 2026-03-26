Vigo Photonics oczekuje, że akwizycja amerykańskiej spółki InfraRed Associates pozwoli na mocniejsze wejście na rynek defence w USA, poinformował prezes Adam Piotrowski. Widzi ponadto ogromne możliwości cross-sellingu między spółkami i szansę na skalowanie biznesu za oceanem przy obniżeniu kosztów.

„Samo przyklejenie metki, że general assembly [montaż końcowy] jest 'made in USA’, na pewno pozwoli na mocniejsze wejście na rynek amerykański i zdobycie klientów z branży defence. Dla nich to jest tak naprawdę często niezbędne, żeby produkty rzeczywiście powstawały w Stanach Zjednoczonych” – powiedział Piotrowski podczas wideokonferencji.

Według jego słów, w USA jest wyraźna konieczność odtworzenia potencjału zbrojeniowego „po długim czasie posuchy”.

„Jednocześnie jest też potrzeba produkowania dużo tanich detektorów, a konkurencja tam nie bardzo ma ofertę masową i stosunkowo tanią. Teraz nowe uzbrojenie i rynki wojskowe zaczynają być postrzegane jako rynki masowe. […] Konieczność produkowania tanich, ale jednak zelektronizowanych układów amunicyjnych powoduje, że te komponenty, również sensoryczne, muszą być tanie. Tutaj Vigo, mając technologie nastawione na adresowanie do przemysłu i bardzo konkurencyjne cenowo, jest w stanie dużo łatwiej w te rynki wejść i będziemy chcieli na tych produktach coraz więcej realizować działań” – wskazał prezes.

W kwestii możliwości cross-sellingu produktów z InfaRed prezes Vigo Photonics ocenił, że potencjał „jest ogromny”. Zauważył jednocześnie, że polska spółka ma „mocno przeskalowaną” produkcję i możliwości produkcyjne w Polsce są dużo większe niż na Florydzie.

„Widzimy, że InfaRed było ograniczone przez swoje moce wytwórcze i możemy to uzupełnić o nasze moce. Widzimy możliwości skalowania biznesu i obniżenia kosztów poprzez np. produkcję materiałów w Polsce dla podmiotu amerykańskiego. Widzimy możliwość wsparcia wytwórczego z Polski, gdzie koszty pracy wciąż są mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych. Natomiast widzimy też konieczność zwiększenia zespołu rozwojowego w Stanach” – wskazał Piotrowski.

Wczoraj Vigo Photonics podało, że nabyło aktywa amerykańskiej spółki InfraRed Associates – konkurenta specjalizującego się w produkcji detektorów podczerwieni. Transakcja o wartości 8,4 mln USD stanowi kluczowy element strategii ekspansji geograficznej i umacniania pozycji Vigo w sektorze high-tech, podkreślono. Aktywa spółki zostały nabyte przez amerykańską filię Vigo Photonics – Vigo Photonics Corp.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

Źródło: ISBnews