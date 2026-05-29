Vigo Photonics odnotowało 0,77 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2026 r. wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Skorygowana strata netto wyniosła 0,4 mln zł w porównaniu do straty 1,7 mln zł rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 0,38 mln zł wobec 0,88 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 3,3 mln zł (+41% r/r), podano.

„Skorygowany wynik netto stanowi sumę wyniku netto, podatku odroczonego oraz zdarzeń jednorazowych (w tym kosztów operacyjnych związanych z akwizycją). Na wynik finansowy I kwartału 2026 miały wpływ przede wszystkim zwiększone koszty ogólnego zarządu (+29% r/r), co związane było przede wszystkim z jednorazowymi kosztami związanymi z akwizycją aktywów InfraRed Associates” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,25 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 21,99 mln zł rok wcześniej.

„Pierwszy kwartał 2026 był nieco słabszy sprzedażowo rok do roku, gdzie realizacja kilku kontraktów z segmentu wojskowego od zagranicznych kontrahentów oraz segmentu przemysłowego, w szczególności związanych z detektorami do analizy gazów, przesunęła się na kolejne okresy. Pozytywnie z kolei wyróżnił się segment transportowy, gdzie widoczne było zwiększone zapotrzebowanie na detektory do systemów kolejowych od dużego europejskiego klienta” – powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

„Spodziewamy się, że w ujęciu półrocze do półrocza oraz w całym 2026 roku sprzedaż będzie wyższa wobec porównywalnych okresów roku ubiegłego. W naszym całościowym pipeline widzimy znaczące zamówienia od polskich, europejskich i amerykańskich klientów. Warto także dodać, że w połowie maja br. otrzymaliśmy od naszego stałego francuskiego kontrahenta nowe zamówienie o wartości 5,4 mln euro, które będzie realizowane do połowy 2028 roku. W kolejnych kwartałach widoczne już będą przychody z istniejących oraz nowych kontraktów z rynku amerykańskiego, w tym kontraktów InfraRed Associates” – dodał.

Wartość sprzedaży detektorów i modułów detekcyjnych w I kwartale 2026 wyniosła 17,8 mln zł (-15,6% r/r), a materiałów półprzewodnikowych 1,5 mln zł (+24% r/r), podano.

W ujęciu segmentowym – segment przemysłowy wygenerował 8,8 mln zł (-17% r/r), segment wojskowy 4,6 mln zł (-30% r/r). Z kolei sprzedaż w segmencie transportowym wyniosła 2,8 mln zł i prawie potroiła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody w segmencie materiałów półprzewodnikowych wyniosły w I kwartale 2026 1,5 mln zł (+24% r/r).

Wartość nowych zamówień (order intake) na koniec kwietnia 2026 wynosiła 36,6 mln zł (-2% r/r), a łączny backlog (obejmujący kontrakty oraz backlog nowych zamówień) wyniósł na koniec kwietnia 51,5 mln zł i był wyższy w ujęciu r/r o 29%. Wartość podawanego backlogu nie uwzględnia kontraktów przejętych przez Vigo Photonics Corp. od InfraRed Associates, przekazano także w materiale.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

