Vigo Photonics odnotowało 1,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2025 r. wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1,78 mln zł wobec 2,74 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,28 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 15,67 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 4,09 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 5,55 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 65,65 mln zł w porównaniu z 54,24 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 5,79 mln zł wobec 4,8 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W trzech kwartałach 2025 roku skonsolidowane przychody Vigo Photonics wyniosły 65,6 mln zł (+21% r/r), skorygowana EBITDA 5,8 mln zł (+21% r/r), a skorygowany wynik netto wyniósł -1,8 mln zł (w porównaniu do -5,1 mln zł rok wcześniej). Skorygowany wynik netto stanowi sumę wyniku netto, podatku odroczonego oraz zdarzeń jednorazowych (w tym kosztów operacyjnych związanych z akwizycją)” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych po 9 miesiącach 2025 wyniosła 60 mln zł (+24% r/r), a materiałów półprzewodnikowych 5,6 mln zł (-5% r/r). W ujęciu segmentowym – przychody trzech kwartałów 2025 w segmencie przemysłowym osiągnęły 27,5 mln zł (+22% r/r). W segmencie wojskowym sprzedaż osiągnęła poziom 17,5 mln zł (+7% r/r), a w segmencie nauka i medycyna wyniosły 6 mln zł (+71% r/r). Sprzedaż w segmencie materiałów półprzewodnikowych wyniosła w trzech kwartałach 2 025 5,6 mln zł (-4% r/r). W III kwartale 2025 spółka zanotowała wzrost sprzedaży segmentu w ujęciu kwartał do kwartału o ok. 0,6 mln zł.

Udział aplikacji w strukturze przychodów w 9 miesiącach 2025 roku wynosił odpowiednio: aplikacja przemysłowa 42%, wojskowa 27%, nauka i medycyna 9%, transport 13,5% oraz materiały półprzewodnikowe 8,5%, podano także.

„W III kwartale br. kontynuowane były pozytywne tendencje widoczne już w poprzednich kwartałach i sygnalizowane przez nas na początku roku, kiedy zapowiadaliśmy, że przychody w 2025 będą wyraźnie lepsze niż w poprzednim roku. Poziom przychodów osiągnięty w 9 miesiącach 2025 jest rekordowy w historii Vigo w tym okresie. Przychody segmentu przemysłowego zwiększyły się po 9 miesiącach bieżącego roku o 22% r/r, a wojskowego o 7% r/r. Utrzymuje się wyraźne odbicie w zamówieniach od klientów z branży półprzewodnikowej. Odnotowaliśmy również silny wzrost sprzedaży do odbiorców azjatyckich, przede wszystkim z Chin, wspierany realizacją kontraktu wolumenowego oraz rosnącym popytem w segmencie nauki i medycyny. Obecnie prowadzimy prace nad kolejnymi umowami tego typu. W całym pipeline widoczny jest napływ kolejnych znaczących zamówień od klientów z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych na najbliższe kwartały. Backlog na koniec października był o około połowę wyższy w ujęciu rok do roku” – powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w materiale.

Wartość pozyskanych zamówień (order intake) na koniec października br. wyniosła 90,2 mln zł i wzrosła o 24% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Łączny backlog (obejmujący kontrakty oraz backlog nowych zamówień) wyniósł na koniec października br. 50,3 mln zł i był wyższy w ujęciu r/r o 46%. Backlog nie uwzględnia kontraktów ramowych ze spółką PGZ z sierpnia 2023 oraz z PCO z kwietnia 2025, podała także spółka.

Na wartość pozyskanych zamówień w tym roku wpłynęły m.in. duże zamówienia od europejskiego klienta z branży wojskowej, od klienta z branży analizy gazów z USA oraz zwiększone zamówienia od klientów z branży półprzewodnikowej.

„Od początku roku pozyskaliśmy ponad 90 mln zł w nowych zamówieniach, a nasz backlog obejmuje również nowy, podpisany w sierpniu br. ramowy kontrakt o wartości 3,7 mln euro z wieloletnim partnerem – firmą Caterpillar – dotyczący dostaw detektorów do zastosowań kolejowych (systemy detekcji hotbox)” – powiedział Piotrowski.

„Z perspektywy operacyjnej w 2025 roku odnotowaliśmy wzrost wydatków związanych z zatrudnieniem, większym wolumenem produkcji oraz amortyzacją, a także pojawienie się jednorazowych kosztów wynikających z realizacji projektów strategicznych, w tym procesu akwizycji – obciążenia te przekroczyły 2,5 mln zł. W kolejnych kwartałach planujemy stopniową odbudowę marżowości” – dodał członek zarządu i dyrektor finansowy Łukasz Piekarski.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2025 r. wyniosła 3 mln zł wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

Źródło: ISBnews