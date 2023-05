Vigo Photonics odnotowało 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto w tym okresie osiągnął 3 mln zł (trzykrotny wzrost r/r).

Zysk operacyjny wyniósł 3,71 mln zł wobec 1,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 5,6 mln zł wobec 2,81 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,75 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 11,73 mln zł rok wcześniej.

W tym okresie sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych wyniosła 17,1 mln zł (+53% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych wyniosła 1,6 mln zł (x3 r/r). Istotny wpływ na wyniki porównywalnego, I kwartału 2022 miał rozruch nowej inwestycji zaplecza technologicznego i clean roomu w tamtym okresie. W I kwartale 2023 Vigo zanotowało największy wzrost sprzedaży w swoim najważniejszym segmencie – sprzedaży detektorów do zastosowań przemysłowych. Sprzedaż tego segmentu wyniosła 11,1 mln zł (+33% r/r), co potwierdza że zapotrzebowanie na detektory Vigo wykorzystywane w przemyśle stale rośnie, czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Dobra sprzedaż w I kwartale w segmencie przemysłowym to z jednej strony zasługa rosnącego rynku i co za tym idzie popytu, a z drugiej to nasze sukcesy wdrożeniowe i sprzedażowe, także na rynku amerykańskim, na którym istotnie zainwestowaliśmy w zeszłym roku i nieustannie prowadzimy działania sprzedażowo-marketingowe. Duży udział w przychodach segmentu miała m.in. komercjalizacja detektorów do wykrywania metanu, sprzedawanych do klienta amerykańskiego, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie dwa lata. Warto podkreślić także dobrą sprzedaż do branży półprzewodnikowej w Europie oraz do branży urządzeń pomiarowych w Azji. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprzedaży w tych segmentach, która potwierdzaj że potrafimy dynamicznie rozwijać się z rynkiem, ale także go kreować” – powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w materiale.

„Analizując przychody I kwartału 2023 warto zwrócić uwagę na zwiększone w porównaniu do poprzednich okresów przychody segmentu wojskowego. Przychody z tego segmentu wygenerowane w Polsce wyniosły w minionym kwartale prawie 1 mln zł, a łącznie w całym segmencie 2,8 mln zł i były znacząco wyższe niż notowane w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku. Jest to efekt sytuacji geopolitycznej i znacząco zwiększających się wydatków na bezpieczeństwo i obronność przez poszczególne kraje, w tym Polskę. Spodziewamy się, że te wydatki, a co za tym idzie nasza sprzedaż, zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich w tym segmencie będzie się zwiększać, także dzięki rozwojowi nowych technologii przez Vigo, w tym technologii matrycowej” – dodał.

Łączna wartość zamówień pozyskanych przez Vigo Photonics od początku obecnego roku do końca kwietnia wyniosła 22,4 mln zł (wzrost o 10% w ujęciu rocznym) Spółka widzi obecnie wyraźne odbicie w trendzie pozyskiwania nowych umów. Ponadto od II kwartału br. w wynikach Vigo będzie stopniowo coraz bardziej widoczny efekt podwyżek cen o 20-30%, negocjowanych z klientami w 2022 r., podano także.

„Tak jak już informowaliśmy wcześniej – od października ub.r. wprowadzaliśmy stopniowo podwyżki na nasze produkty, a negocjacje z wszystkimi klientami już się zakończyły. Skutecznie wprowadziliśmy podwyżki cen o ok. 20-30%, a ich pozytywne efekty będą stopniowo coraz bardziej widoczne w ciągu roku. W samej kontraktacji widzimy wyraźniejsze odbicie od marca, a dobra dynamika pozyskiwania nowych zamówień jest kontynuowana” – powiedział CFO Łukasz Piekarski.

W I kwartale 2023 Vigo kontynuowało również działania mające na celu poprawę rentowności. Koszty ogólne były porównywalne w ujęciu kwartał do kwartału, a w ujęciu rok do roku zmniejszyły się o ok. 27%. Vigo odbudowuje też marże – w I kwartale 2023 marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 50% i była wyższa o 9 pkt proc. kwartał do kwartału, marża EBIT wyniosła ok. 20% (+1 pkt proc. kw/kw), a marża EBITDA skorygowana ok. 30% (+3 pkt proc. kw/kw), czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 2,7 mln zł wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. W 2022 r. miała 67,9 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews