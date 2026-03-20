Vinci z grupy BGK poprzez swój specjalny fundusz zainwestował 62,5 mln zł w spółkę Mewo, świadczącą usługi badawczo-pomiarowe dla sektora energetycznego na Bałtyku, podał Bank Gospodarstwa Krajowego. Realizowany przez Vinci program inwestycyjny, dzięki wsparciu kapitału publicznego, wywoła efekt mnożnikowy w gospodarce: otworzy Polskę na nowe rynki, wygeneruje kontrakty i miejsca pracy, a także zmobilizuje wielu partnerów i poddostawców. Korzyści z tej inwestycji będą mieć jednak nie tylko wymiar ekonomiczny: zwiększy ona bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej na Bałtyku, a zgromadzone przez Mewo dane będą mogły być zastosowane w obronności, podkreślono.

„Dzięki strategicznym inwestycjom publicznego kapitału w takie spółki jak Mewo Polska ma szansę wejść do grona regionalnych liderów usług badawczo-pomiarowych, a także uczestniczyć w europejskim rynku usług podmorskich dla sektora offshore, którego wartość do 2030 roku szacuje się na ok. 15 mld USD. To historyczny moment, w którym przed polską firmą otwiera się perspektywa zostania globalnym dostawcą zintegrowanych danych o dnie, wodach oraz infrastrukturze mórz i oceanów o możliwym zastosowaniu dual-use, czyli zarówno w projektach cywilnych, jak i w obronności” – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka, cytowany w komunikacie.

Mewo jest największą i jednocześnie najbardziej zaawansowaną technologicznie polską firmą prywatną, świadczącą usługi badawczo-pomiarowe dla sektora energetycznego na Morzu Bałtyckim, a także niezależnym liderem usług monitoringu infrastruktury krytycznej na Bałtyku. Spółka uczestniczy we wszystkich projektach offshore w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, których wartość wynosi ok. 80 mld zł. Zrealizowała w sumie ponad 125 projektów badawczo-pomiarowych na Morzu Bałtyckim, m.in. dla PGE, Orlenu, Gaz-Systemu, o łącznej wartości ponad 750 mln zł, przyczyniając się do zwiększenia udziału tzw. komponentu krajowego (local content) w morskiej energetyce wiatrowej, podano w materiale.

„Inwestycja Vinci wpisuje się w strategiczne cele BGK, obejmujące wspieranie innowacyjnych i skalowalnych polskich technologii oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki działalności Vinci BGK może wspierać spółkę, która ma potencjał, by stać się globalnym ambasadorem polskiej myśli technologicznej i jednocześnie wzmacniać kluczowe dla bezpieczeństwa publicznego obszary” – wskazał prezes BGK Mirosław Czekaj.

Środki o wartości 62,5 mln zł zostaną przeznaczony na podwojenie posiadanej przez Mewo floty statków badawczych, w efekcie czego spółka będzie dysponować aż sześcioma tego typu jednostkami.

Prezes Vinci Bartosz Drabikowski podkreślił, że celem zarządzanego przez firmę funduszu private equity jest wspieranie dojrzałych firm, mających sprawdzony model biznesowy i ambitne plany rozwoju.

„Naszą misją jest zatrzymywanie w Polsce najwyższej klasy zespołów inżynieryjnych, badawczych, zarządczych, a także mobilizowanie spółek do tego, aby w naszym kraju budowały swoje centra biznesowe, badawcze i operacyjne i stąd zarządzały ekspansją zagraniczną. Inwestując w Mewo, wspieramy tworzenie unikatowych danych o stanie mórz i oceanów, czyli polski bursztyn ery cyfrowej, co idealnie wpisuje się w naszą strategię” – dodał.

Vinci jest inwestorem mniejszościowym w spółkach, dzięki czemu dotychczasowi akcjonariusze i założyciele mogą zachować swój pakiet większościowy i dalej realizować strategię rozwoju biznesu. Ta zasada obowiązuje również w przypadku inwestycji w Mewo, wskazano.

Vinci to jedna z największych firm zarządzających funduszami venture capital w Polsce, należąca do Grupy BGK. Spółka zarządza trzema alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI) o łącznej kapitalizacji ponad 1 mld zł, koncentrując się na inwestycjach w innowacyjne polskie firmy technologiczne. Vinci wspiera spółki na różnych etapach rozwoju, oferując finansowanie w przedziale od 10 do 90 mln zł.

Źródło: ISBnews