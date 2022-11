Vivid Games odnotował 0,93 mln zł straty netto w październiku, na co wpłynęły m.in. pogarszająca się globalna koniunktura i wysokie koszty UA. Zarząd widzi szansę na poprawę wyniku w nadchodzących tygodniach, podała spółka, odnosząc się do wstępnych, szacunkowych danych. Przychody w październiku wyniosły 2,4 mln zł.

„Październikowy wynik odzwierciedla pogorszenie się globalnej koniunktury. Podjęliśmy działania, które w kolejnych tygodniach powinny zminimalizować wpływ tej sytuacji na dochodowość spółki. Stosujemy bardziej zachowawcze podejście do płatnego pozyskiwania użytkowników. Dodatkowo, dzięki implementacji własnego narzędzia machine learningowego, z każdym tygodniem coraz precyzyjniej przewidujemy efektywność poszczególnych kampanii UA i kontynuujemy jedynie te najbardziej dochodowe. Analizujemy też strukturę kosztów i wprowadzamy niezbędne zmiany. Pierwsze efekty już widać. Zarówno 'Eroblast’, jak i 'Real Boxing’ odnotowały z początkiem listopada odbicie na poziomie marżowości. Ponadto do portfolio wraca po blisko roku nieobecności, Knight 'Fights 2′, a 'Eroblast’ już niebawem wystartuje z pierwszym re-skinem tytułu, co powinno pozytywnie wpłynąć na wynik w nadchodzących miesiącach” – powiedział CEO Jarosław Wojczakowski, cytowany w komunikacie.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki na koniec października br. wynosił 3,93 mln zł.

„Stan środków na rachunkach zmniejszył się wobec stanu z września, m.in. w związku z koniecznością odprowadzenia w październiku VAT od wartości całkowitej kwoty sprzedaży Bidlogic, mimo otrzymania dopiero pierwszej transzy zapłaty. Widząc jak kształtuje się globalna sytuacja, zdecydowaliśmy się zatrzymać większości środków ze sprzedaży Bidlogic w spółce, co wzmocni jej stabilność finansową w najbliższych miesiącach” – dodał Wojczakowski.

W okresie styczeń-październik przychody ze sprzedaży to 34,22 mln zł, wynik netto: 2,98 mln zł i EBITDA: 6,49 mln zł.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit „Real Boxing”. Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Źródło: ISBnews