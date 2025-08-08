Vivid Games zakończył przegląd opcji strategicznych, decydując się na pozyskanie finansowania dłużnego od akcjonariusza spółki – Gemini Grupe – z którym zawarł umowę pożyczki na 4 mln euro, podała spółka.

„Kwota pożyczki zostanie wypłacona emitentowi w trzech transzach, spośród których pierwsza, w wysokości 2 mln euro, zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wypłata kolejnych transz jest powiązana z realizacją przez spółkę celów biznesowych, ustalonych przez emitenta wspólnie z akcjonariuszem, spójnych z realizowaną przez emitenta strategią i harmonogramem produkcji gry 'Real Boxing 3′” – czytamy w komunikacie.

Pożyczka została udzielona na okres 3 lat, umowa przewiduje podlegające rocznej kapitalizacji odsetki w wysokości 11,5% i opcję wcześniejszej spłaty. Na żądanie pożyczkodawcy spłata pożyczki może nastąpić poprzez potrącenie z wkładem pieniężnym na zaoferowane pożyczkodawcy akcje nowej emisji po cenie 0,4 zł za akcję, wskazano również.

W ramach zabezpieczenia roszczenia pomiędzy stronami zostanie zawarta umowa zastawu rejestrowego na prawach do gier z serii „Real Boxing”.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit „Real Boxing”. Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Źródło: ISBnews