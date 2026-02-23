VR Factory Games podpisała list intencyjny z M.W. Trade i jej spółką zależną MW Rail, na podstawie którego strony przystąpiły do negocjacji w sprawie wypracowanie modelu współpracy, w celu połączenia działalności biznesowej stron i uzyskania strategicznych synergii, podały spółki. Rozważane scenariusze obejmują możliwość nawiązania powiązań kapitałowych, w tym m.in. poprzez przejęcie przez spółkę VR Factory Games 100% akcji w MW Rail, w zamian za akcje spółki, które miałoby objąć M.W. Trade.

Struktura i forma przedmiotowej współpracy zostaną uzgodnione przez strony zgodnie z założeniami biznesowymi oraz w interesie obecnych i przyszłych akcjonariuszy stron, a podpisany list intencyjny obowiązuje do 20 marca 2026 r. i nie stanowi umowy zobowiązującej, podano.

„List intencyjny ma charakter niewiążący, a ewentualna współpraca, jej zakres oraz model – w tym potencjalna transakcja kapitałowa – będą uzależnione od wyników dalszych negocjacji, uzgodnienia satysfakcjonujących warunków transakcji dla stron, przeprowadzenia ewentualnych analiz (w tym due diligence), jak również uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych. Zarząd zaznacza, że na dzień publikacji niniejszego raportu, nie zostały podjęte jakiekolwiek decyzje co do rozpoczęcia przedmiotowej współpracy, ani też zarząd nie gwarantuje, że ta współpraca zostanie rozpoczęta” – czytamy w komunikacie.

MW Trade ma charakter holdingowy. Skupia się na rozwoju głównego segmentu Grupy, czyli wynajmie towarowych wagonów kolejowych w modelu ROSCO (Rolling Stock Company), realizowanego przez spółkę zależną MW Rail SA.

VR Factory Games specjalizuje się w tworzeniu aplikacji biznesowych oraz gier wykorzystujących technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Spółka notowana jest na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews