VRG odnotowało 12,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 10,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 23,34 mln zł wobec 12,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 57,28 mln zł wobec 45,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 345,94 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 311,48 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 47,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 40,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 017,11 mln zł w porównaniu z 930,48 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 174,29 mln zł wobec 155,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego za okres 9 miesięcy 2025 roku wyniosły 451,8 mln zł i były o 35,8 mln zł (tj. o 8,6%) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2024 roku. Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w III kwartale 2025 roku wyniosły 146 mln zł i były o 14,8 mln zł (tj. o 11,3%) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2024 roku. Wzrost przychodów segmentu odzieżowego w bieżącym roku był wynikiem zwiększenia oferty obejmującej odzież formalną, lepszej struktury kolekcji, koncentracji na ofercie zgodniej z DNA marek, poprawie zatowarowania sklepów stacjonarnych, wdrożenia skuteczniejszych programów motywacyjnych dla doradców klienta w salonach sieci stacjonarnej i trafionych inwestycji nakierowanych na poprawę efektywności kanału online. W III kwartale 2025 roku została wprowadzona nowa kolekcja jesień-zima, która spotkała się z dobrym odbiorem przez klientów. Duży wpływ na zwiększenie sprzedaży miała również intensyfikacja akcji marketingowych w okresie wyprzedaży poprzednich kolekcji” – czytamy w raporcie.

W III kwartałach 2025 nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej w sieci offline o 7,2% oraz wzrost sprzedaży online o 10,6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wzrósł i wyniósł 23,3% w III kwartałach 2025 roku w porównaniu do 22,7% udziału sprzedaży online w analogicznym okresie 2024 roku. W III kwartale 2025 roku nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej w sieci offline o 9,7% oraz wzrost sprzedaży online o 9,7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego pozostał na tym samym poziomie co w analogicznym okresie roku poprzedniego i wyniósł 22,7%. Wzrost sprzedaży w kanałach detalicznych po III kwartałach 2025 roku sieci offline wystąpił na mniejszej r/r sieci stacjonarnej. Pozytywny wpływ miała optymalizacja sieci sprzedaży poprzez rezygnację z lokalizacji, które były nierentowne, podano także.

Przychody segmentu jubilerskiego w III kwartałach 2025 roku wyniosły 565,3 mln zł i były wyższe o 50,8 mln zł względem analogicznego okresu poprzedniego roku (wzrost o 9,9%). Natomiast w III kwartale 2025 roku przychody segmentu jubilerskiego wyniosły 200 mln zł i były wyższe o 19,6 mln zł względem przychodów w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 10,9%). Wzrost sprzedaży był efektem utrzymania pozytywnego trendu sprzedaży biżuterii złotej i srebrnej. Rozwijana jest również działalność nowych salonów zagranicznych na Węgrzech, czytamy dalej.

Na koniec III kwartału 2025 roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej Grupy zmniejszyła się do 48,9 tys. m2, czyli o 3,2% r/r. Spadek powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 7,6%, natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o 8%.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2025 r. wyniosła 10,23 mln zł wobec 2,12 mln zł straty rok wcześniej.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji „operatora” marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2024 r. wyniosły 1,38 mld zł.

Źródło: ISBnews