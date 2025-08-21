VRG odnotowało 28,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 28,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 45,65 mln zł wobec 40,85 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 79,16 mln zł wobec 73,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 377,53 mln zł wobec 340,77 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 zysk netto 34,64 mln zł wobec 30,45 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 671,17 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 618,99 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 117,01 mln zł wobec 110,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I półroczu 2025 roku wyniosły 305,9 mln zł i były o 7,4% r/r, zaś w samym II kw. br. wyniosły 175,9 mln zł i były o 8,2% wyższe r/r.

„Wzrost przychodów segmentu odzieżowego w bieżącym roku był wynikiem zwiększenia oferty obejmującej odzież formalną, lepszej struktury kolekcji, koncentracji na ofercie zgodniej z DNA marek, poprawie zatowarowania sklepów stacjonarnych, wdrożenia skuteczniejszych programów motywacyjnych dla doradców klienta w salonach sieci stacjonarnej i trafionych inwestycji nakierowa-nych na poprawę efektywności kanału online. W II kwartale 2025 roku została wprowadzona nowa kolekcja wiosna-lato, która spotkała się z dobrym odbiorem przez klientów. Duży wpływ na zwiększenie sprzedaży miała również intensyfikacja akcji marketingowych w okresie wyprzedaży kolekcji jesienno-zimowej” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I półroczu 2025 roku nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej w sieci offline o 6% oraz wzrost sprzedaży online o 10,9% r/r. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wzrósł i wyniósł 23,5% w I półroczu 2025 roku w porównaniu do 22,7% udziału sprzedaży online w analogicznym okresie 2024 roku, wskazano w informacji.

„Przychody segmentu jubilerskiego w I półroczu 2025 roku wyniosły 365,3 mln zł i były wyższe o 31,2 mln PLN względem ana-logicznego okresu poprzedniego roku (wzrost o 9,3%). Natomiast w II kwartale 2025 roku przychody segmentu jubilerskiego wy-niosły 201,6 mln zł i były wyższe o 23,5 mln zł względem przychodów w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 13,2%). Wzrost sprzedaży był efektem utrzymania pozytywnego trendu sprzedaży biżuterii złotej i srebrnej. Rozwijana jest również działalność nowych salonów zagranicznych na Węgrzech” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2025 r. wyniosła 1,91 mln zł wobec 12,51 mln zł straty rok wcześniej.

„Na koniec I półrocza 2025 roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej Grupy zmniejszyła się do 48,9 tys. m2, czyli o 4,1% r/r. Spadek powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 8,9%, natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o 8,6%” – wskazano w sprawozdaniu.

Grupa kapitałowa na koniec I półrocza 2025 roku posiadała sieć sprzedaży detalicznej liczącą 478 lokalizacje łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler i W.Kruk. Spośród funkcjonujących salonów Grupa jest właścicielem tylko 1 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji Grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych, podano też w materiale.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji „operatora” marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2024 r. wyniosły 1,38 mld zł.

