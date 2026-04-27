VRG odnotowało 51,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2025 r. wobec 46,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 64,87 mln zł wobec 69,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 99,31 mln zł wobec 104,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 487,73 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 444,55 mln zł rok wcześniej.

W całym 2025 r. spółka miała 98,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 86,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 504,83 mln zł w porównaniu z 1 375,03 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 273,6 mln zł wobec 260,14 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Rok 2025 przyniósł wyraźną poprawę wyników operacyjnych Grupy. Kluczowym czynnikiem tej poprawy był segment odzieżowy, którego wyniki uległy istotnej poprawie i przełożyły się na progres całej Grupy. Był to efekt konsekwentnej realizacji działań rozpoczętych w 2024 roku i kontynuowanych w roku sprawozdawczym. Do najważniejszych z nich należały: optymalizacja struktury sieci sprzedaży, utrzymanie dyscypliny kosztowej, znacząca poprawa jakości i struktury kolekcji oraz lepsze planowanie i zatowarowanie sklepów. Istotną rolę odegrało również pełne wykorzystanie wdrożonych rozwiązań omnichannel, w tym wspólnego zapasu oraz jego integracji pomiędzy kanałami sprzedaży, a także rozwój narzędzi wspierających sprzedaż i personalizację oferty dla klienta. Równolegle dokonaliśmy rewizji kierunków komunikacji marek oraz skoncentrowaliśmy się na produktach spójnych z ich DNA i oczekiwaniami klientów” – napisał prezes Mateusz Kolański w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

„Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki, szczególnie w segmencie odzieżowym, była zaktualizowana metodologia szacunków na zapasy, obowiązująca od 2025 roku. Zmiana ta miała na celu lepsze odzwierciedlenie wartości rynkowej zapasów, w szczególności kolekcji o niższej rotacji i ograniczonym potencjale sprzedażowym. W praktyce oznaczało to bardziej restrykcyjne podejście do wyceny starszych kolekcji oraz szybsze rozpoznawanie odpisów dla starszych zapasów o niskim potencjale sprzedażowym. Równolegle w 2025 roku prowadziliśmy działania ukierunkowane na redukcję zapasów o niskiej rotacji, w tym ich sprzedaż poza kanałami własnej sieci sprzedaży. Działania te będą kontynuowane w kolejnych okresach, tak aby ograniczyć wpływ starszego towaru na marżę oraz zwiększyć udział sprzedaży kolekcji bieżących, charakteryzujących się wyższą rotacją i rentownością” – dodał.

Prezes zapowiedział też, że w kolejnych latach w segmencie odzieżowym priorytetem pozostanie dalsza poprawa rentowności poprzez wzrost sprzedaży i marży, utrzymanie dyscypliny kosztowej, zwiększanie efektywności sieci oraz optymalizację zarządzania zapasem.

„Będziemy rozwijać marki Vistula, Bytom i Wólczanka, wzmacniając ich pozycjonowanie oraz inwestując w narzędzia wspierające relacje z klientem. W segmencie jubilerskim skupimy się na dalszym wzroście przychodów i utrzymaniu wysokiej rentowności, przy jednoczesnym wykorzystaniu efektów integracji marki Lilou oraz rozwoju działalności zagranicznej i kanałów cyfrowych” – dodał.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w 2025 roku wyniosły 652,5 mln zł i były o 8% r/r wyższe, zaś przychody w IV kw. 2025 roku wyniosły 200,7 mln zł i były o 6,7% r/r.

„Wzrost przychodów w bieżącym roku był wynikiem zwiększenia oferty obejmującej odzież formalną, lepszej struktury kolekcji, koncentracji na ofercie zgodnej z DNA marek, inwestycjami marketingowymi w wizerunek marek, poprawie zatowarowania sklepów stacjonarnych, wdrożenia skuteczniejszych programów motywacyjnych dla doradców klienta w salonach sieci stacjonarnej oraz trafionych inwestycji nakierowanych na poprawę efektywności kanału online. Nowa kolekcja jesień-zima spotkała się z lepszym odbiorem przez klientów, co wpłynęło na wyniki IV kwartału” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody segmentu jubilerskiego w 2025 roku wyniosły 852,3 mln zł (wzrost o 10,6% r/r), natomiast w IV kw. 2025 roku przychody segmentu jubilerskiego wyniosły 287 mln zł (wzrost o 11,9% r/r). Wzrost sprzedaży był efektem utrzymania pozytywnego trendu sprzedaży biżuterii złotej i srebrnej oraz odbicia w sprzedaży zegarków. W trakcie roku rozwijana była również działalność nowych salonów zagranicznych na Węgrzech, podano także.

Na koniec 2025 roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej Grupy zmniejszyła się do 49,0 tys. m2, czyli o 3,1% r/r. W segmencie odzieżowym powierzchnia zmniejszyła się o 8,6%, natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia wzrosła o 10,8%, podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2025 r. wyniósł 8,12 mln zł wobec 8,07 mln zł zysku rok wcześniej.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji „operatora” marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2024 r. wyniosły 1,38 mld zł.

