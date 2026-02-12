VRG odnotowało 49,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2025 r. wobec 46,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 62,9 mln zł wobec 69,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach wynoszących 487,7 mln zł (444,5 mln zł rok wcześniej), podano.

„W IV kwartale 2025 roku wpływ odpisów aktualizujących wartość zapasów na wynik finansowy w pozycji 'pozostałe przychody i koszty operacyjne’ był ujemny i wyniósł 11,6 mln zł. Dla porównania w IV kwartale 2024 roku wpływ odpisów aktualizujących wartość zapasów na wynik finansowy w pozycji 'pozostałe przychody i koszty operacyjne’ był dodatni i wyniósł 2,4 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W 2025 r. spółka odnotowała wstępnie 96,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 86,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1504,8 mln zł w porównaniu z 1375 mln zł rok wcześniej.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji „operatora” marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2024 r. wyniosły 1,38 mld zł.

Źródło: ISBnews