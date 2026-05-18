Zarząd VRG rekomenduje niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku netto za 2025 r. w wysokości 8,12 mln zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego, podała spółka. Jednocześnie zarząd rozważa zwrócenie się do walnego zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w spółce długoterminowego programu motywacyjnego opartego na akcjach spółki.

„Powyższa rekomendacja zakłada odstąpienie od polityki dywidendowej przyjętej przez zarząd spółki w dniu 18 maja 2022 roku w odniesieniu do podziału zysku za rok 2025. Rekomendacja wynika z konieczności zapewnienia spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju jej działalności oraz realizacji planowanych inwestycji dotyczących m. in. rozwoju segmentów odzieżowego i jubilerskiego w zakresie infrastruktury wspierającej procesy zarządzania biznesem, a także otwarć nowych lub odnowienia istniejących już powierzchni handlowych salonów stacjonarnych marek grupy kapitałowej spółki” – czytamy w komunikacie.



Jednocześnie zarząd spółki rozważa zwrócenie się do walnego zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w spółce długoterminowego programu motywacyjnego opartego na akcjach spółki, skierowanego do zarządu VRG, zarządu W.Kruk oraz kluczowej kadry menedżerskiej spółki i innych osób o istotnym znaczeniu dla spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej.



„Zarząd spółki rozważa, że program motywacyjny, o którym mowa powyżej, mógłby zostać realizowany poprzez przyznanie osobom uprawnionym, za ich zgodą, uprawnień w postaci warunkowego prawa do nabycia akcji własnych spółki przy wykorzystaniu akcji własnych spółki, które mogłyby zostać nabyte przez spółkę na podstawie uchwały walnego zgromadzenia” – czytamy dalej.



Spółka podkreśliła, że na razie nie zostały podjęte decyzje dotyczące parametrów programu motywacyjnego, zaś uchwała rady nadzorczej – poddana pod głosowanie na posiedzeniu rady 18 maj br. – w sprawie przyjęcia i przedstawienia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdania z oceny przez radę nadzorczą powyższego wniosku zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2025 r., nie uzyskała wymaganej większości głosów.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji „operatora” marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2025 r. wyniosły 1,5 mld zł.

