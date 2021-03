W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 681 084 akcji Arterii stanowiących ok. 15,95% kapitału i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu nie został przyjęty żaden zapis na akcje, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

Pod koniec stycznia 2021 r. akcjonariusze Arterii w porozumieniu ogłosili wezwanie do sprzedaży 681 084 akcji spółki po 4,48 zł za jeden walor. Nabywający zamierzali uzyskać łącznie 66% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki tj. 2 817 883 akcji. Członkami porozumienia, którzy ogłosili wezwanie byli: spółka Investcamp, Mayas Basic Concept Limited, Marcin Marzec, Sebastian Pielach, Ewa Czarzasta-Marzec oraz Anna Pielach, a nabywającymi akcje w wezwaniu miał być: Investcamp (do 422 777 akcji), Marcin Marzec (do 200 000) oraz Ewa Czarzasta-Marzec (58 307).

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

Źródło: ISBnews