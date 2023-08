W odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Solar Company, Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited i Veraques Limited inwestorzy złożyli zapisy na sprzedaż, które obejmują łącznie 254 583 akcji, podała spółka. To 33,12% akcji objętych wezwaniem.

„Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ogłoszone w dniu 4 lipca 2023 r. przez Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited, Veraques Limited oraz spółkę, zgodnie z informacją przekazaną w dniu dzisiejszym przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., będący podmiotem pośredniczącym w wezwaniu, złożono zapisy na sprzedaż 254 583 akcji spółki, co stanowi 8,49% kapitału zakładowego spółki, co odpowiada 254 583 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 8,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wskazana liczba akcji stanowi jednocześnie 33,12% akcji objętych wezwaniem” – czytamy w komunikacie.

Nabycie akcji ma nastąpić 9 sierpnia 2023 r., a rozliczenie transakcji: 14 sierpnia 2023 r., podano także.

Solar Company jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

