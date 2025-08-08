W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical zostało złożonych ogółem 1 187 ofert sprzedaży akcji, na łączną liczbę 7 360 368 akcji, podała spółka .Przewidywana redukcja liczby akcji nabywanych na podstawie zaproszenia wyniesie 98,32 %. Przewidywanym dniem zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji jest 12 sierpnia 2025 r. Mercator Medical zaprosił do skupu maks. 124 tys. akcji własnych po 100 zł za sztukę.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews