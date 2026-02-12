Akcjonariusze CD Projekt zdecydują o ustaleniu warunku wynikowego w Programie Motywacyjnym B na lata 2026-2029 na 5 mld zł, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 11 marca.

„Walne Zgromadzenie spółki, działając na wniosek zarządu spółki, postanawia niniejszym, na podstawie § 3 ust. 5 Uchwały Programu Motywacyjnego B, wyznaczyć Warunek Wynikowy na lata obrotowe 2026-2029 w kwocie 5 000 000 000,00 zł. Warunek Wynikowy odpowiada sumie skonsolidowanych wyników netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej CD Projekt za wskazany okres 4 lat obrotowych” – czytamy w projekcie uchwały.

Zarząd spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek o wyznaczenie Warunku Wynikowego w Programie Motywacyjnym B dla uprawnień przyznawanych w 2026 roku na 5 mld zł. Zaproponowany warunek wynikowy jest ambitny i spójny z interesem akcjonariuszy spółki w długim terminie, zaznaczono w uzasadnieniu projektu uchwały.

„Osiągnięcie 5 mld zł skumulowanego zysku netto w latach obrotowych 2026 2029 zakłada dalszy dynamiczny rozwój biznesu poprzez konsekwentną realizację Strategii Rozwoju CD Projekt. W nadchodzących latach spółka będzie aktywna w obszarze produkcji i wydawania wysokiej jakości gier RPG oraz będzie koncentrować się na wzmacnianiu potencjału posiadanych marek poprzez m.in. wprowadzanie na rynek produktów towarzyszących we współpracy z zewnętrznymi partnerami. Działania te będą wspierały budowanie wartości spółki, w tym jej wyceny na GPW” – podano także w uzasadnieniu.

CD Projekt to notowany na GPW deweloper gier wideo z gatunku RPG. Sztandarowymi produkcjami studia CD Projekt RED jest seria „Wiedźmin” oraz „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews