Santander Bank Polska chce upoważnić zarząd do nabywania (odkupu) w 2027 roku akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII, podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie 15 kwietnia 2026 r. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez bank na nabycie nie więcej niż 826 tys. akcji własnych w 2027 r. wynosi nie więcej niż 220,54 mln zł, a cena nabycia każdej z akcji nie może być niższa niż 50 zł oraz nie wyższa niż 1000 zł, podano.

„W celu dokonania nabycia (odkupu) akcji własnych, zwyczajne walne zgromadzenie tworzy kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na dokonanie nabycia akcji własnych […] Zwyczajne walne zgromadzenie przenosi na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych kwotę 220 542 000 złotych z kapitału rezerwowego banku, który zgodnie z art. 348 § 1 KSH, może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy banku” – czytamy w projektach uchwał na walne.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest Erste Group Bank AG. Aktywa razem banku wyniosły 308,15 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews