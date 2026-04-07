Akcjonariusze XTB zdecydują o wypłacie 4,07 zł dywidendy na akcję i o ustanowieniu programu motywacyjnego dla najlepszych pracowników, na co spółka miałaby skupić do 80 tys. akcji własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 8 maja.

„Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, postanawia o wypłacie dywidendy z zysku netto spółki za rok 2025, który wyniósł 638 894 000,32 zł, w kwocie 478 506 851,57 zł , tj. 4,07 zł na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 160 387 148,75 zł […] postanawia zatrzymać do dyspozycji spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy” – czytamy w projekcie uchwały.

15 czerwca 2026 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy), a wypłata dywidendy nastąpi w 24 czerwca 2026 r. (dzień wypłaty dywidendy), podano także.

„Nabywanie akcji własnych w ramach programu motywacyjnego MRT odbywać się będzie na następujących zasadach: 1. Spółka może nabyć nie więcej niż 80 000 akcji własnych, […] reprezentujące nie więcej niż 0,06805 % kapitału zakładowego. […] Cena nabycia akcji własnych nie może być niższa niż 50 zł za jedną akcję własną oraz nie może być wyższa niż 120 zł za jedną akcję własną” – czytamy dalej w projektach.

W celu sfinansowania nabywania akcji własnych WZ ma postanowić o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby sfinansowania nabycia akcji własnych.

„Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego […] przenosi się kwotę 9 000 000,00 zł ze środków pochodzących z zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy” – podano.

Walne ma ustanowić program motywacyjny dla najlepszych pracowników spółki, jej oddziałów oraz najlepszych pracowników jej spółek zależnych.

„Program motywacyjny zakłada przyznanie dodatkowej premii w akcjach własnych spółki 25% pracowników, którzy osiągną najwyższą średnią roczną ocenę wyników. Warunkiem do przyznania premii jest osiągnięcie przez spółkę minimalnego progu celu skonsolidowanego zysku netto firmy, który jest ustalony na poziomie 70%. Dla pracowników w oddziałach i spółkach zależnych, oddział lub spółka zależna musi osiągnąć wskaźnik realizacji celu oddziału/spółki zależnej na poziomie 70%” – czytamy w projekcie.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

