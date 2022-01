Wtorkowe notowania na rynku warszawskim przyniosły sesję dynamicznego odbicia po poniedziałkowym spadku.

W początkowej fazie rynek posilił się lepszym od oczekiwań zakończeniem sesji na Wall Street i razem z innymi giełdami europejskimi poszukał mocnej zwyżki. W kolejnej fazie skupił się na korelacji z niemieckim DAX-em, który przez większą część rozdania zyskiwał około 1 procent. Z perspektywy końca sesji widać jednak, iż niezależnie od postawy giełd bazowych rynek wykazywał się lokalną siłą i rósł relatywnie mocniej od otoczenia. W środkowej fazie sesji WIG20 zyskiwał stabilnie przeszło 2 procent przy dużej aktywności, która w finale dnia przekroczyła 1,3 mld złotych licząc tylko dla 20 spółek z koszyka blue chipów i zbliżyła się do 1,6 mld na całym rynku. W indeksie WIG20 zwyżki zanotowało 16 walorów, co przełożyło się na umocnienie WIG20 o 2,3 procent. Liderami były spółki bankowe i kopalnie. Sektor pierwszy jawi się jako kluczowy dla kondycji indeksu. W istocie to jesienna korekta na spółkach bankowych przełożyła się na mocną korektę WIG20. Z perspektywy technicznej sesja była powrotem do lokalnej fali wzrostowej, która znalazła wymuszoną przez świat przerwę na sesji poniedziałkowej. Zamknięcie rozdania przez WIG20 w rejonie 2344 pkt. oznacza, iż indeks znalazł się na nowym maksimum odbicia po październikowo-listopadowej przecenie. Efektem jest wzmocnienie rynkowych oczekiwań na spotkanie WIG20 z oporami w rejonie 2400-2370 pkt., gdzie lokuje się strefa broniąca drogi do powrotu indeksu na szczyt hossy wykreślony w rejonie 2480 pkt. Niezależnie od lokalnych apetytów wzrostowych warto zachować wrażliwość na korelację WIG20 z otoczeniem. Gra na bazie wyłącznie lokalnych zmiennych będzie zwyczajnie trudna, gdy rynki bazowe będą mierzyły się w odczytami amerykańskich wskaźników inflacji CPI i PPI. Na radarze muszą być też reakcje Wall Street na wyniki amerykańskich banków, które w piątek otworzą sezon publikacji raportów kwartalnych danymi od JPMorgan Chase, Wells Fargo i Citigroup.

Źródło: DM BOŚ / Adam Stańczak