Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 30 stycznia 2026 r. wyniosła 9 276,4 mln zł. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 9 021 mln zł mln zł.

„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

– 8 214 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

– 23,9 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO,

– 19,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,

– 53,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,

– 56,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

– 2,9 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 grudnia 2025 r.),

– 149,5 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 23 stycznia 2026 r.),

– 271,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,

– 485,2 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki. Quercus TFI dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy również usługę doradztwa inwestycyjnego.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews