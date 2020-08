Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach działających w ramach PPK wzrosła o 14% w skali miesiąca do 1 639 mln zł na koniec lipca, podały Analizy. Według szacunków, saldo wpłat i wypłat w lipcu wyniosło 185 mln zł (w tym ok. 26 mln zł stanowiła wpłata powitalna).

„Systematyczny wzrost aktywów PPK to zasługa regularnie wpłacanych składek od pracodawców i pracowników, a także w wybranych miesiącach środków z Funduszu Pracy. W samym lipcu saldo wpłat i wypłat szacujemy na ok. 185 mln zł (w tym ok. 26 mln zł wpłaty powitalnej). Kolejne ok. 25 mln zł wypracowały same TFI, inwestując na rynkach kapitałowych. W lipcu zdecydowana większość funduszy zdefiniowanej daty wypracowała zysk (średnio od 0,9% – fundusze z datą w 2025 roku do 2,1% – fundusze z datą w 2060 roku)” – czytamy w komunikacie.

Najwyższą dynamikę aktywów w lipcu osiągnęło TFI Allianz Polska (+19%), które zgromadziło na PPK ponad 50 mln zł. Dzięki temu nieco umocniło swoją pozycję (udział w rynku przekroczył 3%), zmniejszając dystans do Pekao TFI. Swoją pozycję sukcesywnie umacnia także drugi gracz na rynku PPK, jakim jest TFI PZU – w lipcu udział w rynku przekroczył 14%, podano także.

„Pozycja pierwszej trójki wydaje się niezagrożona. PKO TFI utrzymuje pozycję lidera z ponad 1/3 rynku, a na trzecim miejscu pewnie trzyma się Nationale-Nederlanen PTE. Choć czwarty gracz – NN Investment Partners TFI – w lipcu zwiększył symbolicznie udział w rynku do 8,4%, to patrząc na dane z poprzednich miesięcy, nie widać tu progresu. W ten rok Towarzystwo wchodziło z 12-proc. udziałem” – podano także.

Źródło: ISBnews