Szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów subskrypcyjnych (MRR – Monthly Recurring Revenue) Grupy z abonamentów wszystkich produktów, na koniec czerwca 2025 r. wyniosła 7,17 mln USD, co oznacza wzrost o 1,4% r/r i o 0,7% r/r, podała spółka.

Podana wartość MRR uwzględnia stałe opłaty abonamentowe, natomiast nie obejmuje opłat opartych na modelu pay per usage, np. za dodatkowe interakcje ChatBot, API as a Service czy inne. Wartość ARR (Annual Recurring Revenue) wyniosła 86,04 mln USD, wskazano.

„Szacowana wartość otrzymanych płatności wyniosła 21,83 mln USD, co oznacza spadek o odpowiednio 3,5% w skali roku i spadek o 2,8% w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. Spadek wynika z mniejszego udziału płatności rocznych w całości w stosunku do porównywanych okresów” – czytamy w komunikacie.

Na koniec czerwca 2025 r. ARPL (średni miesięczny przychód przypadający na jedną licencję – tożsamy z wcześniej używanym terminem ARPU) produktu LiveChat wyniosło 184,2 USD wobec 181,9 USD na koniec marca 2025 roku i 170,7 USD przed rokiem.

ARPL produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 153,6 USD wobec 147,3 USD na koniec marca 2025 r. i 146,2 USD przed rokiem. ARPL produktu HelpDesk wyniosło odpowiednio 257,5 USD wobec 225,1 USD na koniec marca 2025 r. i 171 USD przed rokiem.

„Na koniec I kwartału roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 33 157. Na koniec czerwca liczba klientów ChatBot wyniosła 3.375, a liczba klientów HelpDesk na koniec okresu wyniosła 1 980” – czytamy dalej.

W czerwcu wybrani obecni klienci Spółki dostali dostęp do rozwiązania klasy suite pod roboczą nazwą Text App, które integruje funkcjonalności dotychczasowych rozwiązań (LiveChat, ChatBot, HelpDesk) oraz wprowadza nowe możliwości, przypomniał Text.

Począwszy od kolejnego kwartału spółka planuje zmianę w zakresie publikowanych wskaźników operacyjnych (KPIs).

„Systematyczny wzrost udziału klientów mających więcej niż jeden produkt, a także klientów z ARPL znacząco powyżej średniego poziomu, spowodował, że liczba klientów poszczególnych produktów stała się nieadekwatnym wskaźnikiem rozwoju biznesu spółki. Dodatkowo spółka planuje w nadchodzącym okresie migrację obecnych klientów do jednolitej platformy klasy suite i zaoferowanie jej nowym klientom” – czytamy w komunikacie.

„W konsekwencji liczba klientów poszczególnych produktów, w jeszcze większym stopniu, przestaje być miarodajnym wskaźnikiem oceny skali działalności operacyjnej i rozwoju biznesu, a zmiana związana z wprowadzeniem Text App zaburzy ich ciągłość. W kolejnych kwartałach spółka będzie podawać dane dot. wysokości MRR, który najlepiej oddaje rozwój jej biznesu,uzupełniony o dane dot. płatności uzyskanych w kwartale” – czytamy dalej.

Spółka zaznaczyła, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym ivechat.com, chatbot.com, helpdesk.com, knowledgebase.com, openwidget.com a w przyszłości również text.com. Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews