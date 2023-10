Grupa Azoty ustaliła z VSB Holding GmbH oraz Januszem Franciszkiem Siemieńcem zmodyfikowane Kluczowe warunki transakcji (term sheet) dotyczące nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka z siedzibą we Wrocławiu („Solarfarm”), prowadzącej projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w miejscowościach Brzezinka i Syców, województwo dolnośląskie, o mocy co najmniej 270 MWp, podała Grupa Azoty. Jak uzgodniono, realizacja transakcji nastąpi poprzez zawarcie do połowy grudnia br. przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży dotyczącej przyszłego nabycia 100% udziałów, zaś wartość nabycia udziałów Solarfarm wyniesie 37,8 mln euro.

Realizacja budowy elektrowni w formule pod klucz planowana jest w formie kontraktu EPC, jaki ma zostać zawarty przez Grupę Azoty z generalnym wykonawcą wybranym w przetargu po sfinalizowaniu transakcji.

„Zgodnie z postanowieniami term sheet, realizacja transakcji nastąpi poprzez zawarcie do połowy grudnia br. przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży dotyczącej przyszłego nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Solarfarm, a następnie nabycie przez spółkę lub inną spółkę z jej grupy kapitałowej do końca III kw. 2024 roku udziałów Solarfarm na podstawie umowy sprzedaży, pod warunkiem uzyskania przez projekt statusu gotowości do budowy, potwierdzonego badaniem due diligence przeprowadzonym przez spółkę oraz pod warunkiem uzyskania satysfakcjonujących ofert generalnego wykonawstwa elektrowni w formie kontraktu EPC” – czytamy w komunikacie.

Podpisanie powyższej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży wymaga zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, zaznaczono.

„Wartość nabycia udziałów Solarfarm wyniesie 37,8 mln euro przy założeniu uzyskania mocy elektrowni w wysokości 270 MWp. Wartość ta nie uwzględnia kosztów realizacji przyszłego kontraktu EPC. W przypadku gdy w okresie 5 lat od uruchomienia elektrowni o mocy 270 MWp, elektrownia zostanie rozbudowana do mocy do 300 MWp, wartość nabycia udziałów będzie powiększona o 2,1 mln euro” – czytamy dalej.

Zawarcie term sheet nie tworzy żadnego zobowiązania do zawarcia rozważanej transakcji, w tym żadnej umowy sprzedaży i nie jest wiążące dla stron. Niemniej jednak strony zobowiązały się do negocjowania sprzedaży i realizacji rozważanej transakcji w dobrej wierze, zgodnie z postanowieniami term sheet, wskazano także.

Grupa Azoty ustaliła z VSB Holding z siedzibą w Dreźnie oraz Januszem Franciszkiem Siemieńcem (łącznie sprzedający) kluczowe warunki transakcji (term sheet) dotyczące nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Solarfarm Brzezinka z siedzibą we Wrocławiu w grudniu 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews