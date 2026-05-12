Wartość obrotów spółek w segmencie NC Focus wyniosła 278 mln zł w I kw. br., co oznacza ponad dwukrotny wzrost kw/kw, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Raport wskazuje na dominującą rolę sektora technologicznego i przesunięcie zainteresowania inwestorów w kierunku emitentów posiadających portfele zamówień, długoterminowe kontrakty oraz wysoką widoczność wyników finansowych.

„W pierwszym kwartale 2026 roku segment NC Focus odnotował wzrost aktywności inwestorów. Łączna wartość obrotów spółek wyniosła 278,0 mln zł wobec 133,5 mln zł w czwartym kwartale 2025 roku, co oznacza ponad dwukrotny wzrost obrotów kwartał do kwartału. Na koniec marca średnia kapitalizacja spółek w segmencie NC Focus ukształtowała się na poziomie 92,9 mln zł. Średnia stopa zwrotu osiągnęła 10,6%, przy czym stopa zwrotu ważona obrotami wyniosła 88,2%, a ważona kapitalizacją 22,6%, co wskazuje na koncentrację zainteresowania inwestorów na wybranych emitentach. W analizowanym okresie średni wskaźnik C/Z wyniósł 22,5, a C/WK 3,3. Przeciętna stopa dywidendy osiągnęła poziom 6,3%” – czytamy w komunikacie.

Raport wskazuje na dominującą rolę sektora technologicznego, który odpowiadał za 70,8% obrotów segmentu NC Focus i osiągnął stopę zwrotu na poziomie 47,6%. Istotnym czynnikiem poprawy płynności było pojawienie się spółek generujących wysokie obroty, pełniących funkcję centrów płynności, w tym Scanway z obrotami rzędu 168 mln zł, Sevenet z obrotami 21 mln zł oraz Excellence z 17 mln zł. Analizy zawarte w raporcie potwierdzają również przesunięcie zainteresowania inwestorów w kierunku emitentów posiadających portfele zamówień, długoterminowe kontrakty oraz wysoką widoczność wyników finansowych, a także zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, podano także.

Zgodnie z komunikatem GPW z 27 marca do segmentu NC Focus zakwalifikowano akcje 40 emitentów, co oznacza utrzymanie liczebności segmentu po aktualizacji z 23 grudnia 2025 roku. Jednocześnie wraz z początkiem kwietnia tego roku dokonano zmian w składzie segmentu, w ramach których pięć spółek opuściło NC Focus, a ich miejsce zajęło pięciu nowych emitentów. Zmiany te wpisują się w cykliczny proces weryfikacji spółek spełniających podwyższone kryteria stabilności finansowej i operacyjnej, przypomniano.

