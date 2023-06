W wezwaniu Hydro Aluminium do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Alumetal został spełniony warunek minimalnego poziomu akcji (uprawniających do ok. 50% ogólnej liczby głosów), podała spółka. Według stanu na godz. 16:30 w czwartek, 15 czerwca br., zapisami objętych zostało już około 68% akcji.

„Hydro z zadowoleniem informuje, że spełniony został kluczowy warunek trwającego wezwania na 100 proc. akcji Alumetalu, tzn. że dotychczasowi akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż co najmniej 50 proc. akcji. Według stanu na godz. 16:30 w czwartek, 15 czerwca br., zapisami objętych zostało już około 68% akcji” – czytamy w komunikacie.

Hydro oferuje 82 zł za każdą akcję Alumetalu wszystkim akcjonariuszom, którzy złożą zapisy na sprzedaż akcji do 15 czerwca 2023 r. do godz. 23:59 (z zastrzeżeniem, że około 32,7% akcji należących do IPO30 Unipessoal LDA zostanie nabyte przez Hydro po cenie 78,69 zł za akcję). Począwszy od 16 czerwca 2023 r. cena oferowana w wezwaniu zostanie obniżona do wyjściowego poziomu, tj. 78,69 zł za akcję, przypomniano.

Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane do 30 czerwca 2023 r.

„Na początku maja br. Hydro otrzymało bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na planowane przejęcie Alumetalu, a zatem nie ma już żadnych wymogów regulacyjnych potrzebnych do sfinalizowania transakcji” – podsumowano.

Hydro jest wiodącą firmą w branży aluminiowej i energetyce. Od 1905 r. przetwarza surowce naturalne, tworząc miejsce pracy dla 30 tys. pracowników w 40 krajach, w tym w Polsce i na Węgrzech.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

