Wasko odnotowało 38,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 3,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.



Zysk operacyjny wyniósł 48,23 mln zł wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247,51 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 174,99 mln zł rok wcześniej.

„W czwartym kwartale 2025 roku odnotowano wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności w porównaniu z IV kwartałem roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 247,5 mln zł, czyli o 72,5 mln więcej niż w okresie porównawczym (wzrost o 41,4%). Narastająco za 2025 rok przychody grupy wzrosły o 69,4 mln zł” – czytamy w raporcie.

Przychody w segmencie inwestycje infrastrukturalne to 97,0 mln zł, tj. 39,2% sprzedaży ogółem. Kwota przychodów w tym segmencie jest wyższa niż w IV kwartale 2024 roku o 35,6 mln zł, co wynika między innymi z ujęcia skutków finansowych zawartej ugody dotyczącej projektu GSM-R.

W segmencie systemy informatyczne oraz usługi programistyczne w czwartym kwartale 2025 roku zanotowano przychody o wartości 31,5 mln zł, co stanowi 12,7% sprzedaży ogółem. Przychody w segmencie w czwartym kwartale 2025 roku były o 9,8 mln zł wyższe od zanotowanych w tym samym kwartale 2024 roku, podano również.

W czwartym kwartale 2025 roku przychody w segmencie systemy wspomagające zarządzanie wyniosły 20,3 mln zł, co stanowiło 8,2% przychodów ogółem. W okresie porównawczym przychody były o 3,4 mln zł niższe.

W ramach segmentu usługi IT przychody wyniosły 14,1 mln zł, co stanowiło 5,7% przychodów Grupy. Dla porównania w IV kwartale poprzedniego roku sprzedaż w tym segmencie wyniosła 5,4 mln zł.

W ramach grupy sprzedaż usług przetwarzania danych przychody osiągnęły wartość 6,0 mln zł, co stanowi 2,4% wartości sprzedaży ogółem. Grupa w segmencie zanotowała wzrost sprzedaży o 0,4 mln zł w porównaniu do wartości sprzedaży osiągniętej w IV kwartale 2024 roku, wymieniono w raporcie.



W całym 2025 r. spółka miała 50,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 6,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 595,95 mln zł w porównaniu z 526,55 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2025 r. wyniósł 35,63 mln zł wobec 3,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

Źródło: ISBnews